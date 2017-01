Punane Rist: õhulöögis Nigeeria põgenikelaagrile on hukkunud 76 inimest

Sündmuskoht Ranni põgenikelaagris. (Foto: MSF/Reuters/Scanpix)

Tabamuse saanud Ranni põgenikelaager asub Borno osariigis, mis on olnud Boko Harami keskus riigi kirdeosas, kus rühmitus on seitse aastat püüdnud kehtestada islamikalifaati, vahendas Reuters.

Nigeeria õhujõudude teatel oli rünnaku tegelik sihtmärk Boko Haram.

Valitsus ei ole aga teatanud ametlikku ohvrite arvu. Organisatsioon Piirideta Arstid (MSF) teatas teisipäeval, et hukkus 52 ja sai vigastada 120 inimest.

ICRC teatas, et hukkunute hulgas on kuus Nigeeria Punase Risti töötajat ja 13 sai vigastada. "Lisaks abiorganisatsiooni töötajatele on hinnanguliselt saanud surma veel 70 inimest. Enam kui sada on saanud vigastada," teatas ICRC.

Nigeeria informatsiooniminister Lai Mohammed ütles, et "ekslik pommitamine ei peegelda õhujõudude tegelikku professionaalsust".