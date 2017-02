USA senat kinnitas Jeff Sessionsi justiitsministriks

Sessions (keskel) vastab ajakirjanike küsimustele senati hääletusele minnes. (Foto: SCANPIX / AFP)

Sessions sai senati täiskogu hääletusel 52 poolt- ja 47 vastuhäält. Sessionsi toetamisel liitus vabariiklaste rindega seekord ka üks demokraat.

Sessionsi toetajad on veendunud, et ta järgib ametis olles seadust ning tegutseb president Trumpist sõltumatult. Demokraadid kahtlevad, et ta suudab öelda presidendile "ei", sest Sessions oli Trumpi valimiskampaania ajal üks tema jõulisematest toetajatest.

Sessions oli esimene senaator, kes toetas Trumpi kandidatuuri ja ta nõustas Trumpi kogu kampaania kestel.

Vabariiklased on esimest korda kümne aasta jooksul ülekaalus nii Valges Majas kui kongressi mõlemas kojas. Erakonna viimaste päevade jõudemonstratsioon näitab, et demokraatide katseid ministrite ametissenimetamist häirida on otsustatud iga hinna eest takistada.