Trump ähvardas Toyotat Mehhikosse tehase rajamise korral kõrge tollimaksuga

"Toyota Motor ütles, et ehitab Mehhikosse Bajasse uue tehase, et USA jaoks Corollasid valmistada. Mitte mingil juhul! Rajage tehas USAsse või makske suurt tollimaksu," kirjutas Trump Reutersi teatel.

Toyota, kes plaani Mehhikosse tehas rajada 2015. aasta aprillis avalikuks tegi, ei ole teadet veel kommenteerinud.

Teisipäeval kritiseeris Trump sotsiaalmeedias General Motorsit, et see Mehhikos autosid toodab ja neid sealt maksuvabalt Ühendriikidesse toob.

"General Motors saadab Mehhikos valmistatud Chevy Cruze'id maksuvabalt üle piiri USA automüüjatele. Valmistage USAs või makske piiril kõrgeid makse," kirjutas Trump Twitteris.

Kogu presidendikampaania vältel lubas Trump, et hakkab karistama USA ettevõtteid, kes töökohad riigist välja viivad. Ta ütles, et neid karistatakse 35-protsendilise importtoodete maksuga.

Samuti on Trump seisnud vabakaubanduslepete vastu ja eriti kriitiline oli ta kampaania ajal Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingu (NAFTA) osas, mis peatse presidendi arvates võimaldab ettevõtetel hõlpsasti töökohti USAst Mehhikosse viia.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.