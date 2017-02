FT: Shaltai-Boltai viimane vabaduses olev liige palub Eestis varjupaika

Klaasist sein Kaspersky Labi Moskva peakontoris. (Foto: AFP/Scanpix)

Venemaa võimudele ebamugavate lekete tekitajana kuulsaks saanud häkkerirühmituse Shaltai-Boltai väidetavalt viimane vabadusse jäänud liige andis Tallinnas intervjuu ajalehele Financial Times ning teatas, et kavatseb Eestis varjupaika paluda.

End vaid nime Aleksander all identifitseerinud mees ütles Briti lehe ajakirjanikule, et on teinud alates 2003. aastast koostööd praegu vahi alla võetud Shaltai-Boltai liidri, endise ajakirjaniku Vladimir Anikejeviga. Ta näitas Financial Timesi ajakirjanikule oma väidete tõendamiseks kirjavahetust, mida ajakirjanik oli varem pidanud Shaltai-Boltai anonüümse kontoga.

Anikejev on saanud koos kahe FSB kõrge küberluure ohvitseriga süüdistuse riigireetmises. Ta on olnud vanglas juba kolm kuud.

Aleksander ütles Financia Timesile, et Anikejevi sõnul olid tal alates 2016. aasta algusest Vene luureametnikest "agendijuhid". Pärast seda hakkas ta Anikejeviga senisest veelgi ettevaatlikumalt suhtlema.

Segane kombinatsioon FSB-st, häkkeritest ja leketest

Ajalehele New York Times on praegused ja endised USA luureametnikud kinnitanud, et Venemaa seotust presidendivalimiste küberrrünnakutega aitas olulisel määral tuvastada Vene allikatelt saadud luureinfo. Lisaks on juba varem väidetud, et USA valimistesse sekkumise operatsioon oli põhjuseks, mis Putini pikaaegne liitlane Sergei Ivanov presidendi administratsiooni ülema kohalt välja vahetati.

Samuti on kummaline see, kuivõrd palju on viimasel ajal olnud meedias FSB-st või muudest Vene ametkondadest lekkinud või lekitatud informatsiooni. Seda võib tõlgendada nii teadliku kampaaniaga, kuid välistatud pole ka võimalus, et Venemaa luureametkondade sees on omavahel rinda pistmas erinevad huvigrupid. Suur osa lekkeid olevat seotud häkkerite rühmitusega Shaltai-Boltai.

Ajalehe Guardian ajakirjanikud kohtusid 2014. aastal Saltai-Boltai esindajaga, kes väitis, et saab edastada andmeid ka pettunud luureametnikelt ning et rühmitusel olevat tuhandeid Kremli siseringi e-kirju ja nii palju informatsiooni, et selgeks saab ka "Putini viimaste aastate hommikusöögimenüü".

Venemaa võimud on võtnud vahi alla FSB teabejulgeoleku keskuse ühe allüksuse juhi Sergei Mihhailovi ja küberturvafirma Kaspersky Lab juhtivtöötaja, kunagise küberjulgeolekuametniku Ruslan Stojanovi. Mihhailovit ja ka tema asetäitjat Dmitri Dokutšajevit süüdistatakse selles, et nad rikkusid oma vannet ning tegid koostööd CIA-ga.

Vene meedia teatel võeti Mihhailov kinni juba detsembris ning seda tehti kusjuures väga demonstratiivselt - FSB juhtkonna koosolekul pandi mehele kott pähe ning talutati riigireetmise süüdistuse saatel ruumist välja. Tema asetäitja Dokutšajev aga olevat tuntud Vene häkker, kes kasutab ka hüüdnime Forb. Mees hakkas FSB heaks tööle mõned aastada tagasi, et vältida vangi minekut häkkimisega seotud kuritegude eest.

Interfaxi teatel on juhtumi raames vahi alla võetud kokku neli inimest ning kaheksa isikut olevat võetud luubi alla kui potentsiaalsed tunnistajad.