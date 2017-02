Riigipöördekatse järel on palunud Saksamaalt varjupaika kümned Türgi diplomaadid

Türgi lipp. (Foto: Osman Orsal/Reuters/Scanpix)

Saksamaa teatas, et on alates möödunud aasta riigipöördekatsest saanud varjupaigataotluse 136 Türgi diplomaatilist passi omavalt inimeselt.

Saksa meedia andmetel tuginevad need andmed perioodile 2016. aasta augustist 2017. aasta jaanuarini, vahendas BBC.

Saksa siseministeerium ei täpsustanud, kes need 136 varjupaigataotlejat on. Mitte ainult diplomaadid, vaid ka nende abikaasadel ja lastel on diplomaatilised passid.

Pole teada, kas kellelegi neist on varjupaika juba antud.

Türgi on kutsunud Saksamaad üles mitte andma varjupaika sõjaväeohvitseridele.

Jaanuaris lükkas Kreeka kohus tagasi Türgi palve saata riigist välja kaheksa Türgi sõdurit, kes riigipöördekatse järel põgenesid. Türgi kaebab selle otsuse edasi.

Riigist põgenenud sõdurid kardavad, et Türgis ei tagata neile õiglast kohtupidamist.

Türgi võimud on pärast riigipöördekatset vabastanud töölt vähemalt sada tuhat avalikku teenistujat, nende hulgas on nii õpetajaid, politseinikke kui ka kohtuametnikke.

Vahi all on umbes 43 000 kahtlusalust.

Türgi võimud süüdistavad riigipöördekatse korraldamises USA-s elavat vaimulikku Fethullah Güleni. Viimane on aga oma seotust eitanud.