Poola välisminister: Donald Tusk on kurjuse ja lolluse ikoon

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk. (Foto: AFP/Scanpix)

Poola välisminister Witold Waszczykowski avaldas arvamust, et Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja ning Poola endine peaminister Donald Tusk on "kurjuse ja lolluse ikoon".

Võimuerakonda Õigus ja Õiglus (PiS) kuuluv minister ütles esmaspäeval Poola raadiokanalile RMF, et Tusk peaks oma kodumaast kaugel püsima ning lisas, et endisel on peaministril on aega maikuuni, et oma suhtumist Poola kohta muuta, vahendas Politico.

"Me oleme riik, kes tahab olla tõeliselt aktiivne aruteludes, mis puudutavad Euroopa Liidu tulevikku, Brexitit ja Suurbritannia suhteid Euroopaga, kuid nendes küsimustes pole härra Tusk teinud midagi, et meid aidata," märkis Waszczykowski. "Ta on kurjuse ja lolluse ikoon."

Waszczykowski sõnavalik on vihje Tuski enda sõnadele äsja tehtud uusaastatervituses.

Liberaaldemokraatliku erakonna Kodanikuplatvorm liidrina aastatel 2007-2014 peaministriks olnud Tusk ütles oma uusaastatervituses poolakatele, et soovib neile õnnelikku uut aastat riigis, mis oleks vaba "kurjusest ja lollusest".

Võimupartei juht ja samuti endine peaminister Jarosław Kaczyński on varem öelnud, et Tuski teine ametiaeg Euroopa Ülemkogu alalise eesistujana oleks Euroopa Liidu jaoks negatiivne.

Eurosaadik lahkus "mittevajalikele konfliktidele" viidates Poola võimuerakonnast

Teisipäeval aga teatas Õiguse ja Õigluse parteisse kuuluv Euroopa Parlamendi saadik Kazimierz Ujazdowski, et astub võimuerakonnast välja.

Eurosaadik põhjendas oma otsust sellega, et praegune valitsuspartei raiskab Poole potentsiaali mittevajalikele konfliktidele, vahendas Euobserver.

Ujazdowski lisas, et ta üritas oma erakonnakaaslasi veenda loobuma konstitutsioonikohtu vastuolusid tekitanud reformist, kuid tema argumente ei saatnud kodumaal edu.

Ujazdowski on Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjoni asejuht ning ta jätkab europarlamendis parteitu liikmena.