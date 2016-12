McCain: Leedu on ohus, sest Venemaa asus taastama impeeriumi

USA senaator John McCain. (Foto: Reuters/Scanpix)

Pärast kohtumist seimi esimehe Viktoras Pranckietise ja parlamendi liikmetega väisas senaator 13. jaanuari mälestusmärki seimihoone juures ja pöördus üritusel osalenud Leedu ja USA sõjaväelaste poole.

"Tänan teid teenistuse ja eneseohverduse eest. Veerand sajandi eest oli selle suure ja suurepärase rahva elus tähtis hetk. Teid võidakse taas teenistusse kutsuda, sest on oht, et jõudu koguv Venemaa püüab impeeriumi taastada," ütles McCain.

"Ja me loodame, et te kaitsete seda rahvast ja tõestate igaühele, kes ohustab Leedu iseseisvust, et olete valmis seda kaitsma," sõnas senaator.

Samas rõhutas ta, et parim viis tüli vältida on valmisolek, et iga võimalik ründaja mõistaks rünnaku liiga kõrget hinda.

McCain: USA sõdurid peaksid olema alaliselt Leedus

USA sõdurid peaksid paiknema Leedus püsivalt, märkis McCain.

"Ma arvan, et küsimus (sõdurite) arvust sõltub vajadusest ja parajasti toimuvast väljaõppest ja mitmesugustest operatsioonidest, mida me ühiselt läbi viime. Aga minu arvates on tähtis pidevus, see, et siin oleks alati Ameerika sõdureid," ütles McCain pärast Leedu presidendi Dalia Grybauskaitėga kohtumist ajakirjanikele.

Senaatori sõnul tahab ta "siinsetele sõpradele" kinnitada, et Ühendriigid on alati nendega.

McCain külastab Baltimaid, Ukrainat, Gruusiat ja Montenegrot koos vabariiklasest kolleegi Lindsey Grahami ja demokraat Amy Klobuchariga.

Leedu diplomaadid on öelnud, et kolme USA senaatori visiidiga Balti riikidesse tahetakse kinnitada, et julgeolekukohustused, mis Ühendriigid endale selle piirkonna ees on võtnud, jäävad jõusse ka pärast Donald Trumpi presidendiks saamist 20. jaanuaril.