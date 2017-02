ERR Brüsselis: vabatahtlikud aitavad Süüria lapspõgenikel Belgias kooliteeks valmistuda

Kaks vabatahtlikku õpetajat lõid Brüsselis õppeklassi, kus aitavad Süüria lapspõgenikel valmistuda kooliteeks Belgias. Lapsed, kelle rännak Euroopasse on võtnud aega aastaid, pole varem kooli jõudnud ning nüüd õpivad nad kirjutama ja arvutama, eelkõige aga seda, mida tähendab koolis käimine.

Poolteist aastat tagasi jalutasid kaks Brüsseli õpetajat läbi pargi, kus mängisid kümned põgenike lapsed. Kui aga selgus, et keegi neist ei ole kunagi koolis käinud, otsustasid õpetajad pargis püsti panna suvekooli, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Paari kuuga sai selgeks, et need lapsed pole valmis sügisel tavakooli minema. Projekti eestvedaja Juliette Pirlet' sõnul on aastaid kestnud vintsutused teekonnal Euroopasse laste psüühikasse jätnud tugevad jäljed. Tema hinnangul tähendaks tavakooli minek seda, et suurem osa neist langeks sealt õige pea välja.

"Nad väga tahavad tulla kooli, tahavad õppida, aga nad tahavad kõike väga kiiresti, neil puudub kannatlikkus. Kui neil midagi valesti läheb, siis viskavad nad kõik minema, kraabivad ja karjuvad. Me peame aitama neil olla enesekindlad ja tegema asju lõpuni," selgitas Pirlet.

Nii sündiski kahe õpetaja eraalgatusel väike kool, mille eesmärk on põgenike lapsi kooliks ette valmistada. Lapsed vanuses 6-12 on pärit Süüriast. Klassis, kus on korraga kaks õpetajat ja kuni kümme last, ei ole õppekavasid ja hindeid. Kuigi lapsed õpivad ka lugema ja kirjutama, on peamine eesmärk õppida keskenduma ja oma emotsioone kontrollima.

"Näete neid patju. Kui elevus läheb liiga suureks, siis istume ja proovime mediteerida ja rahuneda. Me võtame selleks aja maha. Tavakoolis ei oleks see võimalik," rääkis Pirlet.

Euroopa koolides õpib tuhandeid lapspõgenikke. Pirlet' hinnangul ei tegutse aga kohalikud võimud nende huvides. "Ma arvan, et see on kadunud põlvkond. Ma tegin selle kooli sellepärast, et mõnda neist aidata," märkis ta.

Statistika ütleb, et keskkool jääb lõpetamata 15 protsendil Brüsseli noortest, mida on veidi rohkem kui Euroopas keskmiselt.

Vabatahtlike õpetajate algatus on nomineeritud Brüsseli aasta teo auhinnale.