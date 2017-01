CIA eksjuht Woolsey lahkub Trumpi meeskonnast

CIA eksjuht R. James "Jim" Woolsey Jr (Foto: Christopher Michel/Wikimedia Commons)

Endine Luure Keskagentuuri (CIA) juht Jim Woolsey teatas neljapäeval, et ta ei jätka enam presidendiks valitud Donald Trumpi nõunikuna. Teade saabub ajal, mil Trumpi vastasseis USA luureagentuuridega on haripunktis enne reedest luurebriifingut Venemaa küberrünnakute teemal. Samas Woolsey oma taandumist detailselt ei põhjendanud, kuid märkis, et Trumpi skepsis luureametnike suhtes tema otsuses rolli ei mänginud.

CNN-ile teatas Woolsey taandumisest kõigepealt tema pressiesindaja Jonathan Franks, kelle sõnul jõustub otsus koheselt. "Ta soovib valitud presidendile ja tema administratsioonile nende ametiajal suurt edu," lisas ta Politico teatel.

Woolsey ise selgitas hiljem Erin Burnetti saates "OutFront", et ta tundis, et tema ekspertiis endise luureametnikuna pole enam kooskülas Trumpi üleminekumeeskonna praeguse hetke vajadustega.

"Minu taust riigikaitse ja riikliku julgeoleku ning luure valdkonnas pole minu arvates tõenäoliselt enam vajalik otsuste jaoks, mida tuleb teha lähima paari nädala jooksul," rääkis ta. "Maailm algab uuesti kui praegune kandidaat või presidendiks valitu saab presidendiks ja vannutatakse ametisse 20. jaanuaril."

"Ma ei soovi inimestele jätta muljet, et ma esitlen end kellenagi, kes ma ei ole. See ongi kõik," lisas ta.

Woolsey ütles, et Trumpi avalik skepsis luurekogukonna suhtes ei mõjutanud tema otsust üleminekumeeskonnast lahkuda, kuid ta nõustus luureametnike hinnanguga, et küberrünnakute taga seisab Venemaa.

"Ma arvan, et venelased on ühel või teisel moel seotud," sõnas ta ja lisas, et need katsed tunduvad uuemate tõendite valguses olevat rohkem "kesktasandilt orkestreeritud".

Woolsey kommenteeris ka asepresident Joe Bideni neljapäeval öeldud sõnu, mille kohaselt on Trumpil aeg täiskasvanuks saada. Endise CIA juhi sõnul on Trumpi käitumine omavahel asju arutades palju läbimõeldum kui avalikkuse ees.

"Tal on väga erinev käitumisviis, kui ta räägib paari-kolme inimesega," nentis Woolsey. "See on väga mõistuspärane ja üsna tavapärane, nutikas, head küsimused, head vastused."

Woolsey, kes töötas CIA juhina president Bill Clintoni ametiajal, liitus Trumpi meeskonnaga eelmise aasta septembris. Päeval, mil tema uus roll teatavaks tehti, selgitas Woolsey Trumpi fenomeni CNN-ile järgmiselt: "Ta tundub olevat oma vastasest palju rohkem toetamas tugevat kaitse-eelarvet ning meil on palju vaja tasa teha, probleeme, mille on kaitsevaldkonda jätnud Obama administratsioon."

Samuti arvas Woolsey toona, et Trump on palju rohkem valmis hoidma salajast informatsiooni salajas. "ta tundub olevat valmis saladusi hoidma ning mitte rääkima kõigest avalikkuse ja oma vastaste ees. Sa ei saa käia jutustamas kõigest, mis sulle huvi pakub. Sa pead sulle antud soovitusi enda teada hoidma," lausus Woolsey.