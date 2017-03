USA kongressi avalik kuulamine Venemaa sekkumise asjus on 20. märtsil

Esindajatekoja luurekomitee vabariiklasest esimees Devin Nunes. (Foto: AFP/Scanpix)

Esindajatekoja luurekomitee vabariiklasest esimees Devin Nunes teavitas kuulamisest teisipäeval.

Tema sõnul on teiste seas osalema kutsutud Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor James Comey, riikliku julgeolekuameti (NSA) direktor Mike Rogers, Luure Keskagentuuri (CIA) endine juht John Brennan, USA endine luurekoordinaator James Clapper ja endine justiitsministri kohusetäitja Sally Yates.

"Ma soovin need kuulamised läbi viia avalikult," ütles Nunes.

"See on luurekomitee jaoks veidi haruldane viis," märkis ta, lisades, et teeb seda "kõiki osapooli puudutavate süüdistuste tõsiduse tõttu".

Kongresmenid uurivad hulka Venemaa tegevust puudutavaid asjaolusid, sealhulgas Donald Trumpi kampaaniameeskonna liikmete kontakte Vene ametiisikutega, nende andmete väidetavat lekitamist meediale USA luureametnike poolt ja Trumpi laupäevaseid süüdistusi, nagu oleks endine president Barack Obama lasknud luureteenistustel või õiguskaitseorganitel tema telefoni valimiste eel pealt kuulata.

USA luure on avalikult süüdistanud Vene presidenti Vladimir Putin selles, et too juhtis isiklikult sekkumist mullustesse valimistesse, kuid Trumpi nõunike ja abide väidetavate kontaktide osas Vene ametiisikutega on õhus palju küsimusi.

Senati luurekomitee on sel teemal juba korraldanud kuulamisi suletud uste taga, kuid selle kohta ei ole avalikkuseni mingit teavet jõudnud.

Luurekomitee juht: Trumpi säutse pole vaja võtta sõna-sõnalt

USA kongressi esindajatekoja luurekomitee vabariiklasest esimees Nunes ütles ka seda, et ta pole näinud veel ainsatki tõendit, mis kinnitaks president Donald Trumpi väiteid, et Barack Obama administratsioon kuulas 2016. aasta valimiskampaania ajal pealt tema telefoni.

Nunese sõnul võtab uudistemeedia Trumpi nädalavahetuse Twitteri säutse liiga sõna-sõnalt.

"President on poliitikas algaja — ta on teinud seda pisut üle aasta," ütles Nunes ajakirjanikele. "Ma arvan, et paljusid asju, mida ta ütleb, võtate te vahel liiga sõna-sõnalt," ütles ta.

Trump süüdistas laupäeval tõendeid esitamata Obamat: "Vean kihla, et hea advokaat suudaks vägeva juhtumi teha faktist, et president Obama kuulas pealt minu telefone oktoobris, just vahetult enne valimisi," kirjutas president oma Twitteri-kontol.

"Kui madalale on president Obama laskunud, et pealt kuulata mu telefone väga püha valimisprotsessi ajal. See on Nixon/Watergate. Vilets (või haige) vennike," jätkas ta teises säutsus.

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Obama administratsiooni ametnikud on kõik Trumpi väited tagasi lükanud. Trump aga nõudis, et Nunese komitee ja teised kongressi komiteed, mis uurivad Venemaa sekkumist valimistesse, uuriksid ka tema väidet.

Seda, et neil pole mingeid tõendeid Trumpi poolt Obama vastu esitatud süüdistuste tausta kohta, kinnitasid ka senati vabariiklaste juht Mitch McConnell ja senati luurekomitee esimees Richard Burr. Samuti ei osanud Trumpi väidete tausta kohta selgitusi anda Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer.

Obama ning tema meeskond on Trumpi süüdistused tagasi lükanud. Selliste otsuste olemasolus on selgelt eitanud ka endine USA luuredirektor (DNI) James Clapper.

USA meedias kirjutati aga sellest, et Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juht James Comey oli kutsunud justiitsministeeriumi üles president Trumpi poolt esitatud süüdistusi ametlikult ümber lükkama. Kui see väide Comey üleskutse kohta paika peab, on tegu märgilise sündmusega, sest sisuliselt tähendaks see seda, et FBI juhi hinnangul USA president valetab. Analüütikute sõnul võib Trumpi poolt esitatud süüdistus talle tagasilöögi anda mõlemal juhul - kui väide paika ei pea, oleks tegu valetamisega, kui aga peab, siis võib aga ka Trumpi ennast süüdistada uurimisinfo lekitamises.

Valge Maja eitab Trumpi kohtumist Vene saadikuga mullu aprillis

Valge Maja lükkas tagasi väite, et USA president Donald Trump kohtus mullu aprillis Vene saadiku Sergei Kisljakiga.

Asepressisekretär Sarah Huckabee Sandersi kirjas ajalehele Business Insider nimetatakse seda väidet "silmakirjalikuks ja absurdseks".

Jutt oli vastuvõtust ühes Washingtoni võõrastemajas, kus esines Trump, kes oli toona üks vabariiklaste presidendikandidaatidest. Tollal rääkis ta soovist soojendada suhteid Venemaaga.

"Seal oli mitu saadikut. Trump veetis seal umbes viis minutit ja siirdus otse lavale. Me ei mäleta, et ta oleks kellelgi kätt surunud ega vastuta kutsete või külaliste valiku eest. Väita, et nad on kohtunud või selline kohtumine leidis aset, on silmakirjalik ja absurdne," ütles Sanders.

Kisljaki ja Trumpi suhtlemisest sel vastuvõtul kirjutasid Wall Street Journal ja New York Times.

Vene presidendi pressisekretär Dmitri Peskov nimetas "tundeäärmusluseks" USA püüdu muuta Vene Washingtoni-saadik Kisljak "toksiliseks saadikuks" .

"Meil on väga kahju olukorra pärast, kuhu oleme sattunud. Venemaad püütakse muuta "toksiliseks riigiks", Vene saadikut aga "toksiliseks saadikuks. see on tundeäärmuslus," ütles Peskov CNN-ile.

Tema sõnutsi kahjustab Washingtoni ametkondade ja USA meedia hüsteerika Vene-USA suhteid. "Meil ei ole pisimatki kavatsust sekkuda USA siseasjadesse. Ainus, mida saan öelda, on, et see üleüldine hüsteerika, hüsteerika ametlikus Washingtonis ja USA meedias kahjustab meie kahepoolsete suhete tulevikku," sõnas Peskov.

Ta märkis, et USA on "maailma tähtsaim mängija". "ja nüüd, kui meil ei ole läbirääkimisteks mugavaid tingimusi, on meil loomulikult väga kahju," lisas Peskov.

Ta väljendas veendumust, et Vene-USA suhted paratamatult paranevad. "Ärgem mõelgem ühe päeva kategooriates. Olgem vähemasti nagu meie Hiina sõbrad. Nad mõtlevad kõike kümnete ja sadade aastate kaupa ette, seepärast paranevad meie suhted päästmatult," märkis pressisekretär.