Venemaa ja Türgi alustasid Süürias ühiseid õhurünnakuid ISIS-e vastu

Vene hävitaja Su-24 Süürias Hmeimimi õhuväebaasis. (Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation/Reuters/Scanpix)

Vene ja Türgi hävitajad viisid Süürias läbi esimesed ühised õhurünnakud ISIS-e vastu, teatas Venemaa kaitseministeerium.