Ajaleht: Vene häkkerid tungisid USA elektrivõrgu arvutisse

(Foto: Reuters/Scanpix)

Osariigi elektrilevifirma kinnitas reedel, et leidis ühest oma sülearvutist pahavarakoodi, mida USA võimude andmetel kasutavad Vene häkkerid.

Burlington Electric Department ütles, et neid hoiatas pahavara eest neljapäeval USA sisejulgeolekuministeerium. Viimase sõnul on Vermonti elektrivõrgusüsteemis kasutatud sama koodi nagu hiljutises Vene häkkerirünnakus, mida ministeerium on hakanud nimetama Grizzly Steppe'iks.

Munitsipaalomandis Burlington Electric tuvastas pahavara sülearvutist, mis ei ole seotud võrgusüsteemiga, kuid astus viivitamatult samme arvuti isoleerimiseks ja edastas häireteate föderaalametnikele.

"Meie meeskond töötab koos föderaalamaetnikega, et pahavarale jälile jõuda ja hoida ära uued katsed elektrivõrgusüsteemi tungida," ütles ettevõte.

Ametiisikud ei oska öelda, miks valiti rünnaku sihtmärgiks just see elektrivõrk. Võimalik, et sellega taheti süsteemi häirida või proovida, kas häkkerid suudavad sellesse siseneda.

2015. aasta detsembris oli Ukrainas suur elektrikatkestus, mis osutus küberrünnakuks. Selle taga arvatakse olevat Venemaa, ehkki too süüd eitab.