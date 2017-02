Venemaa ja Hiina panid ÜRO Süüria-resolutsioonile veto

ÜRO Julgeolekunõukogu. (Foto: Mike Segar/Reuters/Scanpix)

Tegemist on juba seitsmenda korraga, kui Venemaa on Süüria valitsuse kaitsmiseks Julgeolekunõukogu resolutsioonile veto pannud, vahendas BBC.

Hiina on varem pannud Süüriat puudutavatele resolutsioonidele veto kuuel korral.

Seekordses resolutsioonikavas nähti ette 11 süürlase, peamiselt kõrgete Süüria sõjaväelaste suhtes ülemaailmse reisikeelu kehtestamist ja varade külmutamist.

Süüria nõustus 2013. aastal Venemaa ja USA vahendatud kokkuleppe alusel oma keemiarelvad hävitama. Süüria valitsus on varem eitanud keemiarünnakute korraldamist, kuid ÜRO ja rahvusvaheline keemiarelvade järelevalve organisatsioon on öelnud, et režiim viis 2015. aastal läbi kolm keemiarünnakut.