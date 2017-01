Trump teeb kolmapäeval otsuse Mehhiko piirimüüri asjus

President Trump määrust allkirjastamas. (Foto: SIPA/Scanpix)

Tõenäoliselt kavatseb Trump teha otsuseid, mis puudutavad näiteks Mehhiko piirile ebaseadusliku immigratsiooni tõkestamiseks rajatavat müüri ning ilmselt ka muid sisserännet puudutavaid piiranguid, vahendasid Yle, Politico jt.

Müüri ehitamine Mehhiko piirile oli üks Trumpi peamistest valimislubadustest ning tema sõnul maksab müüri ehitamise eest Mehhiko. Mehhiko riigijuhid on omakorda kinnitanud, et ei hakka mingil juhul sellise "mehhiklaste väärikust rikkuva" meetme eest maksma.

USA ajakirjandusse jõudsid varem teated, et Trumpi meeskond uurib kongressis võimalusi, kuidas müüri rajamisele toetust leida - ehk sisuliselt maksaks selle ehitamise eest kõigepealt ikkagi USA maksumaksja. Pärast seda kordas Trump oma lubadust ning rõhutas, et lõppkokkuvõttes saadakse müüri ehitamiseks kuluvad miljardid Mehhikolt ikkagi kätte.

USA meedia teatel kavatseb Trump astuda ka muid sisserännet piiravaid samme.

Näiteks Fox Newsi andmetel võib Trump anda määruse, mille kohaselt peatatakse vähemalt mingiks ajaks põgenike vastu võtmine. Seda kindlasti mitmete moslemimaade puhul, Süüria ja veel kuue Lähis-Ida riigi puhul peatatakse ka ajutiselt viisade andmine. Samas tehtaks erand nendest riikidest pärit kristlastest põgenike puhul.

New York Times aga kirjutab, et Trump kavatseb mingil viisil karistada neid USA suurlinnu, mille kohalik võim ei aita kaasa tema migratsioonipoliitilistele eesmärkidele. Selliseks linnaks (sanctuary city) on ka tema enda kodulinn New York.

Trump lubas saata Chicagosse föderaalvõimud, kui "veresaun" linnas ei lõpe

Teisipäeval teatas Trump Twitteris ka seda, et kui Chicago võimud ei tule toime kasvava kuritegevusega, on vaja linna saata föderaalvõimud.

Ta ei täpsustanud, keda ta föderaalvõimude all silmas pidas.

Kuritegevus Chicagos on viimasel ajal märkimisväärselt tõusnud ning eriti on tähelepanu pälvinud isikuvastased kuriteod. 2016. aastal tapeti Chicagos 762 inimest ja see tähendab eelnenud aastaga võrreldes hüppelist kasvu - 2015. aastal tapeti linnas 492 inimest. Ajalehe Chicago Tribune andmetel vägivalla kasv jätkub, sest käesoleval aastal on Chicagos tulistatud juba 228 inimest, kellest 42 surid. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on tulistamisi 5,5% ja surmajuhtumeid 24% rohkem.

"Kui Chicago ei lahenda seda praegu toimuvat "kohutavat veresauna", 228 tulistamist 2017. aastal 42 tapmisega (24% rohkem kui 2016), siis saadan ma kohale föderaalid!" kirjutas Trump Twitteris.