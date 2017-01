Sturgeon: Šotimaa arvamuse kõrvale jätmine tõstatab taas kord iseseisvuse küsimuse

Šotimaa valitsuse juht Nicola Sturgeon avaldas heameelt, et ülemkohtu arvates on keskvalitsusel vaja küsida nõusolekut parlamendilt.

Samas leidis ülemkohus ka, et parlamendil Šotimaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal ei ole sõnaõigust lahkumineku alustamises. Šotimaa arvamuse kõrvale jätmine tõstatab aga taas kord iseseisvuse küsimuse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui meile nüüd öeldakse, et Šotimaa hääl lihtsalt ei loe, et seda ei kuulata ning et seda ei ole võimalik mitte ainult kohtus esitada, vaid ka poliitiliselt arvesse võtta, siis see tõstatab põhimõttelise küsimuse. Kas me oleme rahul, et meie tulevikku dikteerib Londoni keskvalitsus ühe saadikuga Šotimaal või on käes aeg võtta oma tulevik enda kätesse?" selgitas Šoti Rahvuspartei (SNP) liider Sturgeon.

Suurbritannia ülemkohus otsustas häältega 8 - 3, et valitsus ei tohi alustada Euroopa Liidust lahkumise protsessi ilma parlamendi heakskiiduta. Valitsuse nimel otsust kommenteerinud David Davis kinnitas, et ülemkohtu järeldused ei võta Brexitil aega maha ning et peagi on oodata vajalikku seaduseelnõu.

Suurbritannia ülemkohtu otsust oodati detsembri algusest saadik, kui neli päeva kestnud arutelu järel ülemkohtu kõik 11 liiget poolt- ja vastuargumente kaaluma asusid.

Lissaboni leppe 50. artiklit ise alustada soovinud peaminister Theresa May peab selleks parlamendi mõlemalt kojalt luba küsima, ütles keskpäeval otsuse avalikustanud ülemkohtu president lord Neuberger.

"Seega, kui Suurbritannia lahkub EL-i lepetest, siis lõigatakse ära osa Briti seadustest. Veelgi enam, Briti kodanike teatud õigusi muudetakse. Seepärast ei saa valitsus käivitada 50. artiklit ilma parlamendi volituseta," rõhutas ülemkohtu president.

Briti valitsus esitab parlamendile "mõne päeva jooksul" eelnõu Euroopa Liidust lahkumise käivitamiseks, ütles Brexiti-minister David Davis. Tema sõnul jätkatakse ajakavaga ning märtsi lõpuks on ametlik protsess alanud.

"Selle eelnõu eesmärk on anda valitsusele võim käivitada 50. artikkel ja alustada Euroopa Liidust lahkumist. Niimoodi britid hääletasid

ja seda nad eeldavad. Parlamendil on õigus eelnõu läbi vaadata ja arutleda, kuid loodan, et keegi ei hakka takistama inimeste tahte täitmist või venitama Euroopa Liidust lahkumise protsessi," selgitas Davis.

Eelnõu peavad heaks kiitma nii parlamendi alam- kui ka ülemkoda. Problemaatiliseks kohaks võibki osutuda teiste parteide nõuded lisatingimusteks.

Opositsioonilise Tööpartei liider Jeremy Corbyn lubas toetada 50. artikli käivitamist, kuid lisas, et valitsus peab olema kogu läbirääkimiste aja vastutusele võetav.

"Et nad ei muudaks Suurbritanniat maksuparadiisiks Euroopa serval, hoiaksid elustandardeid. Meie tahame parandada elustandardeid ja kaitsta

töötajate õigusi ning eriti tagada ligipääsu Euroopa turule, kuhu suundub niigi pool meie kaubavahetusest," sõnas leiboristide juht.