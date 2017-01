Vene võimud kahtlustavad endist miilitsatöötajat 85 mõrvas

Mihhail Popkov. (Foto: Vene politsei/Wikimedia Commons)

Kahtlustatavaks on 52-aastane endine miilitsaleitnant Mihhail Popkov, kes juba kaks aastat tagasi mõisteti süüdi 22 mõrvas ning kannab praegu vanglas eluaegset vanglakaristust, vahendasid Interfax, Helsingin Sanomat ja Novaja Gazeta.

Võimude kinnitusel tunnistas mees äsja üles veel 47 mõrva ning lisaks uuritakse tema seotust veel 16 vägivaldse surmaga. Uues juurdlustoimikus on seega mainitud 85 ohvrit.

Ohvrite seas on 84 naist, kelle Popkov vägistas ja tappis oma kodulinnas Angarskis aastatel 1993-2012. Ainus meessoost ohver on Popkovi kolleeg Jevgeni Škurikin, kellele sai uurijate arvates saatuslikuks see, et purjus Popkov rääkis talle 1999. aastal oma tegemistest ning hiljem tuli ta seetõttu tunnistajana kõrvaldada.

Mõrvarelvana kasutas Popkov erinevaid kätte juhtunud esemeid: kirveid, haamreid ja labidaid. Mõne mõrva puhul kasutas ta ka oma ametivormi ja ametiautot. Popkov lasti miilitsast lahti 1999. aastal hetkel veel teadmata põhjustel, kuid mõrvamist jätkas ta veel 13 aastat.

Popkov peeti lõpuks kinni 2012. aastal ning kaks aastat hiljem mõisteti ta süüdi 22 mõrvas.

Venemaa meedias on Popkovi nimetatud "Angarski maniakiks", "Puhastajaks", "Libahundiks" ja "hullemaks kui Tšikatilo". 1994. aastal hukatud ja seni Venemaa "tegusaimaks" peetud sarimõrvari Andrei Tšikatilo ehk "Rostovi lihuniku" poolt tapeti ametlikel andmetel 53 inimest.

Kui Popkovi ohvrite arv kinnituse saab, oleks ta kaasaja sarimõrvarite hulgas ohvrite arvult neljandal kohal.

Novaja Gazeta on rääkinud ka kunagise mõrvarühma juhi Sergei Deržaviniga, kes oli ametis siis, kui Popkovi kuriteod algasid. Mees tunnistab, et olukord Moskvast tuhandete kilomeetrite kaugusel asuvas Angarskis oli 1990. aastatel vägagi keeruline - inimesed ei andnud põhimõtteliselt organiseeritud kuritegevuse kartuses võimuesindajatele tunnistusi ning kohaliku miilitsa juhtkond üritas ilmselt juhtunut ka maha vaikida, sest endiselt tabamata sarimõrvar oleks keskvõimu silmis väga halva mulje jätnud.

2002. aastal 50-aastasena pensionile saadetud Deržavin meenutas, et näiteks Irkutski prokuratuur ei soovinud aastaid tunnistada seda, et Popkovi ohvrid üleüldse omavahel kuidagi seotud on. Samuti oleks sarimõrvari juurdlus tähendanud ka seda, et juhtimine uurimise üle oleks tulnud loovutada Moskva uurijatele.

Lõpuks osutus kangelaseks kohaliku mõrvarühma noor juht Artjom Dubõnin, kes oli olnud Popkovi juhtumeid uurimas juba algusest peale. Popkov kuulati 2012. aasta kevadel tunnistajana üle ning temalt võeti siis ka DNA-proov.

Sarimõrvar mõistis, et vahelejäämine on vaid aja küsimus ning ta otsustas põgeneda. Esialgu läks ta oma ema juurde Moskvasse ja seejärel oma õe juurde. 2012. aasta 24. juunil istus ta Moskvas Valdivostokki suunduvasse rongi ja uurijate arvates üritas ta põgeneda Hiinasse. Viimasel hetkel õnnestus Dubõnini meeskonnal Vladivostokis rongi siseneda ja sarimõrvar kinni pidada.