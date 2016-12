Motoklubi Ööhundid sai Vene presidendilt raha "palverännakute" korraldamiseks

Ööhundid, eesotsas klubi juht Aleksandr Zaldostanov. (Foto: EPA/Tatyana Zenkovich)

Näiteks eraldati motoklubile Ööhundid 3,1 miljonit rubla ehk ligi 49 000 eurot, et nad korraldaksid projekti "Slaavi Maailm" raames "mootorratastel ja autodel palverännakuid" ning edendaksid "vennalike slaavi rahvaste ühendamist läbi kodanikudiplomaatia", vahendasid venekeelne BBC ja Meduza.

Fond Pamjat Pobedõ sai omakorda 6,5 miljonit rubla (102 000 eurot), et "teaduslike uuringute ja arvamusküsitluste abil selgitada välja Euraasia majandusliidu liikmesriikide rahvaste põhilisi hoiakuid ning töötada välja instrumente, millega edendada Euraasia integratsiooni ideoloogiat, mis põhineks traditsioonilistel väärtustel ning [Suure Isamaasõja] võidu mälestuse säilitamisel".

2016. aastal jagati presidendi toetusraha kokku 4,6 miljardit rubla ehk umbes 72 miljonit eurot.

Näiteks Ööhuntide projektid on saanud president Vladimir Putinilt rahalist tuge ka varem. Kremli-kriitik Aleksei Navalnõi on varem väitnud, et Ööhundid ja sarnased organisatsioonid on riigilt saanud aastate jooksul toetusi umbes 56 miljonit rubla (883 000 eurot).