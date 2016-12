Äärmusrühmitustes võitleb üle 2000 saudi

(Foto: AFP/Scanpix)

"Kinnitust on leidnud 2093 saudi viibimine konfliktipiirkondades," lausus siseministeeriumi pressiesindaja kindral Mansour al-Turki ajalehele Al-Hayat.

Tema sõnul on neist 1540 Süürias, kuhu on tulvanud hulgaliselt džihadiste pärast seda, kui äärmusrühmitus Islamiriik (IS) vallutas 2014. aasta keskel ulatuslikke alasid.

Veel 147 on Jeemenis, mis on baasiks Araabia poolsaare Al-Qaedale, mis on Washingtoni hinnangul terrorivõrgustiku ohtlikem haru.

Kolmkümmend üks arvatakse Turki sõnul olevat naaberriigis Iraagis.

Turki sõnul on välismaal terrorisüüdistustega kinni peetud 73 saudi.