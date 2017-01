Leht: Trumpi nõunikud mõjutavad välis- ja julgeolekupoliitikat ministritest rohkem

Donald Trump koos tütar Ivanka ja väimees Jared Kushneriga. (Foto: Reuters/Scanpix)

Ehkki Donald Trumpil poliitikale on suur mõju julgeolekuametite juhtidel, moodustavad Trumpi üleminekumeeskonna tööd suunava mitteformaalse nõukogu tema peamine strateegianõunik Stephen K. Bannon, tema väimees ja vanemnõunik Jared Kushner ning Valge Maja personaliülem Reince Priebus, vahendas Washington Post.

Nende kooskõlastuseta ei lähe läbi ükski tähtsam otsus.

"Suur kolmik on Priebus, Bannon ja Jared," ütles üks üleminekumeeskonna ametnik. "Nemad on need, kes peavad kabinetitöötajad, teenistuste ülemad ja saadikud heaks kiitma, enne kui asi ametlikuks saab".

Tähtis roll on ka tulevasel riikliku julgeoleku nõunikul, kindralleitnant Michael T. Flynnil. Ta ei vali üksnes riikliku julgeolekunõukogu töötajaid, vaid esitab kandidaate ka teiste julgeoleku- ja luureagentuuride ametikohtadele, rääkisid üleminekumeeskonna esindajad. Kaitseministeeriumis on üleminekuga seotud miljardär Peter Thiel, seda enamjaolt organisatoorse poole pealt, ning ta kuulub ka ametlikku täitevkomiteesse.

Siiski on kõige mõjukamad Trumpi otsuste kujundamisel Bannon, Kushner ja Priebus. Igaüks neist mõjutab tulevase presidendi välispoliitikat omal moel.

Bannon on töötanud pikaajalise strateegia kallal, mis on kogu Trumpi administratsiooni üldise välispoliitilise lähenemise aluseks. Ta on väga huvitatud Aasiast, on pühendunud armee ülesehitusele ning ühtlasi huvitab teda Trumpi aparaadi ühendamine kogu maailma ja eriti Euroopa populistlike liikumiste juhtidega.

Kushnerist on saanud põhiline välisriikide valitsustega suhtleja ning ta on rääkinud paljude riikide, muu hulgas Iisraeli, Saksamaa ja Suurbritannia juhtivate esindajatega. Lisaks on ta Trumpi jaoks kõige usaldusväärsem isik, kelle ülesanne on hoolitseda ka oma äia personaalsete poliithuvide eest.

Priebusi roll on sageli see, et ta kogub kokku Trumpi pooldajate esile toodud ideed ja plaanid ning filtreerib neist välja need, mida võiks ka praktikas ellu viia. Teadaolevalt on tema kaaluda see, kuidas välismaailm ehk seadusandjad, teiste riikide valitsused ja meedia võtaksid vastu suuremaid välispoliitilisi ideid ja otsuseid.

"Bannon keskendub Trumpile kui ideoloogilisele kaubamärgile, Kushner Trumpile kui inimesele ja Priebus kõigele muule," rääkis allikas.

Ministrid alustavad tööd ebasoodsast positsioonist

Kõigil tulevastel kabinetiliikmetel nagu kaitseminister James N. Mattisel, välisminister Rex Tillersonil, luurejuht Dan Coatsil, sisejulgeolekuminister John Kellyl ning CIA direktoril Mike Pompeol on selged ideed USA välispoliitikast ja sellest, kuidas nad oma ametis saaksid Ameerika huve edendada.

Kõik nad alustavad aga väljaande hinnangul ebasoodsast olukorrast, sest neil tuleb mõjukuse nimel võidelda tugevatest isiksustest koosnevas meeskonnas, kus kõik juba jaotavad teemasid, teevad plaane ja on presidendiks valituga juba praegu lähedastes suhetes.

Mõned pinged on juba ka avalikkuse ette kerkinud, eriti see, mis puudutab kõrgete julgeolekuametite juhtide määramist.

Lõppkokkuvõttes on küsimus selles, kellele toetub Trump olulistes välispoliitika- ja julgeolekuküsimustes otsuseid tehes. Seni näitavad Washington Posti hinnangul kõik märgid, et nendeks inimesteks on isikud, kes olid Trumpiga koos algusest peale.