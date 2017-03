Järjekordne hoop Fillonile: pressiesindaja lahkus meeskonnast

Francois Fillon (Foto: Reuters/Scanpix)

Rahastamispettuses süüdistatava Filloni toetajaskonnast on lahkunud mitmeid mõjukaid konservatiive ja reedel teatas ka Solere, et ei osale enam valimiskampaanias, vahendas Politico.

Fillon on lubanud kandideerimist jätkata, kuigi süüdistuste asjus on algatatud ametlik uurimine. Neljapäeval korraldas politsei läbiotsimise Filloni Pariisi kodus.

Kolmapäeval teatas endine minister ja Filloni välisasjade nõunik Bruno Le Maire, et lahkub Filloni kampaaniameeskonnast.

Arvamusküsitlustes on Fillon kolmandal kohal, jäädes toetuse poolest tugevalt maha nii Rahvusrinde kandidaadist Marine Le Penist kui sõltumatust Emmanuel Macronist. Neljapäeval avaldatud arvamusküsitluse kohaselt soovib kolm neljandikku Prantsuse valijaist, et Fillon loobuks kandideerimisest.

Francois ja tema abikaasa Penelope Fillon on ameti uurimise all seoses väidetega, et naisele ja kahele lastele maksti aastate jooksul ligi miljoni euro ulatuses palka nõunikutöö eest, mida ta reaalselt ei teinud. Samuti on teada, et Fillon palkas senaatoriks oleku ajal end abistama ka kaks oma last.

Presidendivalimiste esimene voor toimub 23. aprillil ja teine voor 7. mail.