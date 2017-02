Poola esitab presidendilennuki hukuga seoses Venemaa vastu hagi

Üle aasta kestnud tervishoiutöötajate kollektiivlepingu arutelu on jõudnud surnud punkti, sest arstide ja haiglate esindajate hinnangul erinevad sõlmitava lepingu tingimused praegu tunduvalt algselt pakutust. Esindusliidud on nõus kollektiivlepingut sõlmima ainult siis, kui valitsus võtab vastu konkreetsed otsused arstiabi kättesaadavuse parandamiseks, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski leiab, et see pole kooskõlas kollektiivleppe seadusega.