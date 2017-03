Uuring: enamik prantslasi soovib Filloni taandumist presidendirallist

Francois Fillon (Foto: AFP/Scanpix)

Harris Interactive'i läbi viidud küsitluses osalenuist 83 protsenti usub, et Fillon jääb valimistel kaotajaks, vahendas Politico.

Küsitlus viidi läbi kolmapäeval pärast seda, kui Fillon oli teatanud, et ei loobu kandideerimisest, ehkki tema suhtes algatati raha väärkasutuse süüdistuse tõttu ametlik juurdlus.

77 protsenti vastanuist leidsid, et uurimist ei peaks valimiskampaania ajaks peatama.

Uuritud Vabariiklaste toetajaist pooldas Filloni kandideerimisest loobumist 53 protsenti.

Sõltumatu kandidaat Emmanuel Macron on küsitlustes Filloni teiselt kohalt tõuganud. Rahvusrinde juht Marine Le Pen on küsitluste järgi populaarseim kandidaat, kuid jääks presidendivalimiste teises voorus praeguste prognooside järgi teiseks.

Francois ja Penelope Fillon on ameti uurimise all seoses väidetega, et naisele ja kahele lastele maksti aastate jooksul ligi miljoni euro ulatuses palka nõunikutöö eest, mida ta reaalselt ei teinud. Samuti on teada, et Fillon palkas senaatoriks oleku ajal end abistama ka kaks oma last.