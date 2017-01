Politseinikud aastavahetusööl Kölni raudteejaamas noori mehi kontrollimas. (Foto: Reuters/Scanpix)

Kuna aasta eest teatasid sajad naised pärast Kölni uusaastapidustusi seksuaalrünnakutest, valvas seekord linnas korda 1700 politseinikku ning valimis olid ka helikopterid võimalike kurjategijate jälitamiseks. Tõenäoliselt aitas see vägivalda ennetada, kuid tõi kaasa ka vasakpoolsete kriitikalaine, kirjutas Politico.

Kölni politseiülema Jürgen Mathiesi sõnul kogunes linna kahte peamisesse rongijaama sadu valdavalt Põhja-Aafrikast pärit mehi, kellest mitmed käitusid agressiivselt, ning sellised jõugud aeti laiali.

Mathies rääkis väljaandele Rheinische Post, et kogu riigis korraldati aastavahetusel 3800 politseioperatsiooni ning pühapäevaks oli teatatud 25 seksuaalvigastusest, millest seitse Kölnis, kus vahistati 92 inimest, neist 16 sakslased. Kölnis kontrolliti 650 meest.

Roheliste partei juht Simone Peteri hinnangul aitas politsei küll ilmselt rünnakuid ära hoida, kuid nende käitumine tekitas tõsiseid küsimusi. "Tõstatus proportsionaalsuse ja seaduslikkuse küsimus, kui kokku veidi all tuhandet inimest kontrolliti ja nad kindlaks määrati osaliselt ainult nende välimuse tõttu," lausus Peter.

Ka migratsioonipoliitika spetsialist Volker Beck ütles, et politsei peaks tuginema ohtudele ja inimeste käitumisele, mitte nende identiteedile, sest "kõik muu on vastuolus ÜRO rassilise diskrimineerimise konventsiooniga".

Lisaks kritiseeriti korrakaitsjaid ka Twitteris 31. detsembril avaldatud säutsu eest, kus öeldi, et "nafrid" on teel linna rongijaamadesse. Tegu on halvustava nimetusega Põhja-Aafrika meeste kohta.

Politseiülem kaitses oma otsust inimesi peatada ja kontrollida, öeldes, et korrakaitsjad olid lubanud mulluste sündmuste ennetamiseks karmilt käituda ning eelmisel aastavahetusel olid ründajateks enamjaolt just põhja-aafriklased. Twitteris nimetuse "nafrid" kasutamist nimetas Peter aga täiesti mitteaktsepteeritavaks.