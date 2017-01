McCain: Ukraina alistab "sissetungijad" sel aastal

USA senaatorid 31. detsembril Šõrokõne lähistel Ukraina sõduritega kohtumas. (Foto: TASS/Scanpix)

"Mis ma olen näinud, on koostöö meie kahe riigi vahel, nii et Ukrainal võiks olla turvaline ja kindel piir, mis on iga riigi õiguseks. Meie sõnum täna on järgmine: 2017. aastal alistame sissetungijad ja ajame nad tagasi sinna, kust nad tulid. Ja (Vene president) Vladimir Putin, sa ei alista iialgi ukraina rahvast ja ei röövi neilt nende sõltumatust ja vabadust," ütles ta visiidi ajal Mariupolis.

"Ma tulen sõnumiga ameerika rahvalt: me oleme sinuga, teie võitlus on meie võitlus ja me võidame selle üheskoos," ütles ta.

Spending #NewYearsEve w/ brave #Ukrainian Marines at a forward combat outpost - we stand w/ them in their fight against #Putin's aggression pic.twitter.com/vkz0gdozVV — John McCain (@SenJohnMcCain) December 31, 2016

Porošenko usub USA kongressi jätkuvat toetust Ukrainale

USA kongressi mõlema partei esindajate kuulumine Ukrainat külastavasse delegatsiooni kinnitab Ühendriikide vankumatut toetust Ukrainale ka tulevikus, väljendas president Petro Porošenko reedel veendumust.

Porošenko kohtus senati delegatsiooniga, mida juhib vabariiklasest senaator John McCain, teatas presidendi pressiteenistus.

Delegatsiooni kuuluvad ka vabariiklane Lindsey Graham ja demokraat Amy Klobuchar.

Riigipea rõhutas USA kongressi mõlema partei saadikute toetuse tähtsust ja märkis, et sellest annab tunnistust nii vabariiklaste kui ka demokraatide kuulumine Ukrainat külastavasse delegatsiooni, vahendas pressiteenistus.

"See kinnitab, et toetus võitlusele agressori Venemaaga ning Ukraina suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse ja iseseisvuse eest jääb püsima."

Porošenko sõnul on elutähtis, et Ukraina rahvas, parlament ja valitsus seisaksid selles võitluses ameerika rahva kõrval. "Me tunnetame seda usaldusväärset toetust ja abi. See on minu riigi jaoks sellisel raskel ajal väga tähtis," ütles ta.

Osapooled märkisid Minski lepete Venemaa-poolse täitmise tähtsust ja rahvusvaheliste Vene-vastase sanktsioonide säilitamise olulisust kuni Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse täieliku taastamiseni, muuhulgas Krimmi üle.

Porošenko kutsus senaatoreid Donbassi külastama, et saada algallikast teavet Venemaa ja mässuliste õõnestustegevuse kohta.

President toonitas ka USA kongressis vastu võetud Ukraina stabiilsuse ja demokraatia toetamise seaduse tähtsust. "Ukraina võitleb vabaduse, väärtuste ja demokraatia eest ning kaitseb neid 21. sajandil Euroopa südames," sõnas ta.

Porošenko teavitas senaatoreid ka Ukrainas läbiviidavatest reformidest ja tõstis esile USA rolli nendes. McCain kinnitas otsustavust toetada Ukrainat võitluses Venemaa agressiooni vastu.

Ukraina välisminister ja OSCE esimees valmistuvad Donbassi sõitma

kraina välisminister Pavlo Klimkin ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) vastne esimees, Austria välisminister Sebastian Kurz sõidavad 3.-4. jaanuarini Donetski oblastisse töövisiidile, edastas Ukraina välisministeeriumi pressiteenistus esmaspäeval.

"Visiidi eesmärk on tutvustada Austria välisministrile Minski lepete elluviimise seisu ja piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda," seisis ministeeriumi teates.

Klimkin ja Kurzarutavad Austria OSCE-s eesistumise aegseid pingutusi Ukriana olukorra lahendamisel, sh OSCE politseimissiooni saatmist Donbassi, samuti erivaatlusmissiooni volituste tugevdamist seire tõhustamiseks ja Minski lepete elluviimise verifitseerimiseks.

Kavas on ka ministrite kohtumine oblastivõimude ja seiremissiooni liikmetega.

Viin teatas varem, et Kurz kavatseb külastada Mariupoli piirkonda, et tutvuda Ida-Ukraina oludega kohapeal.

Austria võttis 2017. aastal üle OSCE eesistuja kohustused ja on seadnud endale kolm suurt eesmärki: olemasolevate tülide leevendamine, riikidevahelise usalduse taastamine ja võitlus paljusid riike ähvardava äärmuslusega.