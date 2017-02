Aserbaidžaani president Alijev nimetas oma abikaasa asepresidendiks

Mehriban Alijeva ning president Ilham Alijev 2011. aastal. (Foto: AFP/Scanpix)

52-aastane presidendiproua on juba varem täitnud vastutusrikkaid ülesandeid. Ta on parlamendisaadik, samuti on ta Heidar Alijevi (presidendi isa ja eelmine riigipea - Toim.) fondi president ning UNESCO ja ISESCO hea tahte saadik, vahendas Raadio Vaba Euroopa.

President Alijevit on korduvalt süüdistatud riigi autoritaarses juhtimises ning rahvusvaheliste organisatsioonide hinnangul ei saa Aserbaidžaani valimisi pidada vabadeks.

Samas on analüütikud märkinud, et Mehriban Alijevat ei saa pidada lihtsalt presidendi abikaasaks, vaid tal olevat riigi poliitilises elus ka tegelik mõju.

Esimese asepresidendi ja kahe madalama astme asepresidendi ametikohad loodi eelmise aasta septembris referendumil vastu võetud põhiseadusmuudatusega. Opositsiooni hinnangul viidi referendum läbi läbi kahtlastel asjaoludel ning selle eesmärgiks oli Alijevi perekonna võimutäiuse suurendamine.

Põhiseadusmuudatus tähendab sisuliselt seda, et kui president peaks surema või teovõimetuks osutuma, siis hakkab tema ülesandeid täitma esimene asepresident. Enne põhiseaduse muutmist pidi vajadusel seda rolli täitma peaminister.

Samuti pikendati referendumil presidendi ametiaega viielt aastalt seitsmele, lisaks langetati vanusepiirangut, mis tõi kaasa spekulatsioonid, et 55-aastane president kavatseb teha oma praegu 19-aastasest pojast Heidarist tulevast riigipead.