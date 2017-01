Serbia president süüdistab etnilisi albaanlasi sõjasoovis

Kreml teatas esmaspäeval, et hetkel on veel vara kommenteerida USA presidendiks valitud Donald Trumpi ideed, mille kohaselt võiks Washington loobuda Venemaa vastastest sanktsioonidest, kui Moskva lepib ameeriklastega kokku tuumarelvade arvu vähendamises. Trumpi NATO-t puudutavate kommentaaride kohta öeldi Kremlist, et Moskva on samu seisukohti juba ammu väljendanud.