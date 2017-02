Trump tervitas Hiinat telefonikõne asemel kirja teel

Hiina Rahvavabariigi president Xi Jinping. (Foto: Reuters/Scanpix)

USA president Donald Trump saatis kirja teel Hiinale uue aasta tervitused, öeldes, et loodab teha president Xi Jinpingiga koostööd selleks, et luua "konstruktiivsed suhted".

Trump oli ainus viimaste aastate USA president, kes ei olnud edastanud oma tervitusi 28. jaanuaril alanud Hiina uusaasta puhul. Hiinas tekitas see arutelu, kas tegemist oli tähelepanematuse või tahtliku solvanguga, vahendasid Fox News ja The Guardian.

Valge Maja teatas kolmapäeva hilisõhtul, et Trump saatis Xile kirja, milles tervitas hiinlasi uue aasta ning laupäeval toimuva laternate festivali puhul.

"President Trump teatas, et ootab koostööd president Xiga, et arendada välja konstruktiivsed suhted, mis toovad kasu nii USA-le kui ka Hiinale," seisis pressiteates.

Hiina teatas, et hindab Trumpi pühadetervitust. Kui välisministeeriumi pressiesindajalt küsiti, kas Xi solvus selle peale, et Trump teistele riigipeadele helistas, kuid temale kirjutas, vastas ta, et "selline märkus on mõttetu".

Trump on süüdistanud Pekingit ebaõiglases kaubandustegevuses ning valuutamanipulatsioonides. Samuti on ta kritiseerinud Hiina sõjalise jõu kasvatamist Lõuna-Hiina meres ning süüdistanud Pekingit liiga väheses surveavaldamises Põhja-Koreale selle tuuma- ja raketiprogrammidega seoses.

Trump pööras ka neli aastakümmet kehtinud diplomaatilise protokolli pea peale, kui rääkis telefoni teel Taiwani presidendi Tsai Ing-weniga. Hiina peab Taiwani enda territooriumiks.

Hiina mõistis hukka telefonikõne Tsaiga ning on tõrjunud Trumpi kriitikat.

Austraalia La Trobe ülikooli rahvusvaheliste suhete ekspert Nick Bisley ütles, et Trumpi otsus Xile mitte helistada on märk sellest, et "ees on halvad ajad".

"Hiina on pandud Trumpi meeskonna poolt mitte just vaenlaseks number üks, aga millekski sarnaseks," selgitas Bisley.

Trumpi peastrateeg Steve Bannon ei ole välistanud sõjalist vastasseisu Lõuna-Hiina mere üle. Bannon ütles, et näeb võimalust USA-Hiina sõjaks sealsete alade üle viie kuni kümne aasta jooksul.

Hiina, mis peab Lõuna-Hiina merd põhimõtteliselt täielikult enda omaks, on ehitanud sinna tehissaari ning ehitanud neile lennuväljad ja sõjaväerajatised.

Vaatamata Trumpi vastuolulisele mainele, võtsid Hiina internetikasutajad soojalt vastu hiljuti veebis ringlenud lühikese videoklipi, milles Trumpi tütretütar laulab Hiina keeles.