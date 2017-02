ERR USA-s: Valgest Majast tulevad vastakad arvamused on ministreid ühendanud

Valgest Majast tulevad vastakad arvamused ja mõnikord ka vastukäiv informatsioon on ühendanud sise-, välis- ja kaitseministrit, kes üritavad koos USA välispoliitikat ajada, märkis ERR-i korrespondent Washingtonis Maria-Ann Rohemäe "Välisilmas".

Maailm üritab endiselt mõistatada, mis on USA presidendi Donald Trumpi plaanid ühes või teises küsimuses.

Korrespondent Maria-Ann Rohemäe ütles "Välisilmale" antud intervjuus, et tema hinnangul tuleks tõmmata joon vahele Valge Maja ametnike ja valitsuskabineti liikmete vahel.

"Siin on tegelikult väga selge erisus kahe poole suhetes, suhtumises Venemaasse ja oskuses välisriikidega suhelda. Kui räägime näiteks kaitseminister James Mattisest, siseminister John Kellyst või välisminister Rex Tillersonist, siis neil on oskus suhelda välisriikidega, erinevalt Trumpist, kes on välispoliitiliselt natuke nõrk ja pole suutnud oma olekut parandada kuu aja jooksul, mil ta on olnud president," sõnas Rohemäe.

Tema sõnul räägitakse USA-s võimuvõitlusest Valge Maja ametnike vahel, kellest enamik on pääsenud Valgesse Majja väidetavalt tänu oma osalusele kampaanias ja toetusele Trumpile.

"Valgest Majast tulevad vastakad arvamused, teinekord ka vastukäiv informatsioon, on ühendanud just siseministrit, välisministrit ja kaitseministrit, kes üritavad koos välispoliitikat ajada, oma ministeeriumite siseselt meeskonda kokku panna," lisas Rohemäe.

"Ehk see näitab seda, et tõepoolest, valitsuskabineti liikmed, ministrid teevad veidi teistsugust poliitikat kui Trump ise. Nad on diplomaatilisemad, ikkagi rohkem poliitikute moodi kui Trump, kes üritab riiki juhtida, minu arvates, endiselt justkui ärimees. Talle tundub, et riiki peakski juhtima nagu äri, aga ta ei saa aru, et poliitikas peab väga tihti tegema kompromisse ja olema diplomaatiline. Äris võib-ollamitte nii palju," rääkis Rohemäe.

Samal ajal käib endiselt sõda Trumpi ja meedia vahel ning arvete klaarimisel saab oma osa ka Hillary Clinton.

"Minul pole olnud Venemaaga mingit tegemist. Ma ei ole teinud Venemaa heaks mitte midagi. Hillary Clinton andis neile 20 protsenti meie uraanist. Hillary Clinton tegi nendega ümberlülituse, mäletate? Rumala plastiknupuga, mis tegi meid kõiki lolliks. Vaadati, et mida põrgut ta selle odava plastiknupuga teeb," kommenteeris Trump.