Biškekis alla kukkunud lennuki mõlemad mustad kastid leiti

Kõrgõzstanis kukkus alla Türgi kaubalennuk. (Foto: Reuters/Scanpix)

Teisipäeval leiti Kõrgõzstanis ööl vastu esmaspäeva asustatud alale kukkunud Türgi ettevõtte ACT Airlines kaubalennuki teine must kast, esimene must kast leiti esmaspäeval.

Mustade kastide andmeid hakkavad analüüsima riikliku lennunduskomitee eksperdid, vahendas Interfax.

Tihedas udus maanduda üritanud kaubalennuk Boeing 747 kukkus alla Dacha-Suu külas Biškeki pealennujaama Manasi lähedal kohaliku aja järgi umbes kell 7.30 (Eesti aeg kell 3.30).

Eriolukordade ministeeriumi esindaja Muhammed Svarovi sõnul hukkus lennuõnnetuses 37 inimest, kellest 17 olid lennukipardal.

Õnnetuskohalt toimetati haiglasse 15 inimest, kellest kuus on lapsed.

Pealtnägijate sõnul kukkus lennuk majadele peale ning tappis terveid perekondi. Eriolukordade ministeeriumi andmeil sai kahjustada või hävis 43 elamut ning õnnetuse tagajärjel süttis mitu tulekahju, kuid need on kontrolli all.

Teisipäevaks kuulutati välja üleriiklik lein.

Võimude esialgsel hinnangul oli lennuõnnetuse põhjuseks "piloodi eksimus".