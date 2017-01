Bagdadi plahvatustes sai surma ligi 30 inimest, ISIS vallutas Mosulisse viiva tee

Sündmuskoht Bagdadi Sadri linnaosas 2. jaanuaril. (Foto: AFP/Scanpix)

Sadri linnaosas aset leidnud enesetapurünnakus sai vigastada ligi 70 inimest. Natuke aega hiljem kärgatas plahvatus ka Al-Kindi haigla juures, seal hukkus vähemalt kolm inimest, vahendasid Reuters ja BBC.

Sunniitlik terrorirühmitus on varemgi Iraagi šiiitide vastu rünnakuid korraldanud ning tavakohaselt võeti selle eest vastutus uudisteagentuuri Amaq vahendusel.

Viimastel päevadel, mil valitsusväed ja nende liitlased on Mosuli üha rohkem piiramisrõngasse võtnud, korraldas ISIS mitmeid rünnakuid Iraagi erinevates osades - laupäeval toimus Bagdadis kolm plahvatust, millega tapeti 29 inimest, pühapäeval aga tapeti riigi lõunaosas Najafi linnas seitse politseinikku.

ISIS on praeguseks kaotanud suurema osa territooriumist, mille ta 2014. aastal taanduvate valitsusvägede eest vallutas ning Mosuli vallutamine Iraagi armee poolt tähendaks ilmselt senise "kalifaadi" lõppu. Samas näitavad terrorirünnakud, et ISIS on võimeline jätkama Iraagis edukat sissivõitlust ja terrorikampaaniat, samuti on säilinud võimekus korraldada või innustada terrorirünnakuid lääneriikides.

"Terroristid üritavad rünnata tsiviilisikuid, et oma kaotusi tasa teha, kuid me kinnitame Iraagi rahvale ja maailmale, et me oleme võimelised terrorismile lõpu tegema ning selle eluiga lühendama," ütles peaminister Haider al-Abadi Iraaki visiidile saabunud Prantsuse presidendile François Hollande'ile. Hollande aga märkis, et Prantsuse sõdurite osalemine USA juhitud ISIS-e vastase koalitsioonis aitab ka kodumaal terrorirünnakuid ära hoida.

Mosuli ümbruses jätkusid kokkupõrked ka esmaspäeval ning valitsusvägedel õnnestus mitmeid edusamme teha. Samas võtsid ISIS-e võitlejad sihikule valitsusvägede positsioonid, mis asuvad peamisest lahinguväljast eemal ning said seeläbi enda kätte ühe lõigu pealinna Bagdadisse viivast maanteest. Näiteks rünnati Baiji linna, mis asub Bagdadist 180 kilomeetrit põhjas, ja seal langes vähemalt neli valitsusväelast. ISIS vallutas ka pealinnast 90 kilomeetri kaugusel asuva Udhaimi küla, kus hukati üheksa valitsusmeelset sunniidi hõimuliidrit.