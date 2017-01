Kanada uuel välisministril on ukraina juured ning väidetavalt on ta Vene sanktsioonide nimistus

Kanada välisminister Chrystia Freeland. (Foto: Reuters/Scanpix)

Allikas Vene välisministeeriumist kinnitas, et Kanada uus välisminister Chrystia Freeland on Venemaal soovimatute isikute nimekirjas, kuid see ei mõjuta kohtumisi välisriikides.

"Ta on sanktsiooninimekirjas 2014. aastast, see ei ole saladus. Ta kanti sanktsiooninimekirja vastumeetmena, kui Kanada kehtestas Venemaale, sh selle ametiisikutele piirangud," ütles ajakirjanikele allikas Vene välisministeeriumis.

"Tema sanktsioonidenimekirjast eemaldamine on vastastikususe ja peegeltegevuse küsimus. Tema viibimine soovimatute isikute nimistus ei takista Vene ametiisikutel kohtuda temaga rahvusvahelistel väljakutel," märkis ta BNS-i teatel.

Ühes sellega rõhutas allikas, et Moskva on valmis Kanadaga koostööd tegema ja suhteid siluma.

"Me oleme valmis tegema Kanadaga koostööd kõikides valdkondades - parandama suhteid, lõpetama sanktsioonidesõda. Meie neid ei alustanud. Küsimus on Ottawas," rõhutas allikas.

Ennist edastas meedia, et vastne Kanada välisminister Freeland kuulub nimekirja isikutest, kellel on Venemaale sisenemine keelatud.

Freelandil on ukraina juured

Kanada peaminister Justin Trudeau nimetas teisipäeval valitsusremondi raames välisministriks Chrystia Freelandi, kes vahetas välja Stephane Dioni.

Freeland (48) oli seni rahvusvahelise kaubanduse minister. Seda ametikohta asus täitma parlamendi alamkoja liige François-Philippe Champagne.

Dion teatas poliitikast taandumisest pärast 21 aastat avalikku teenistust. Ta oli avalikult kritiseerinud USA presidendiks valitud Donald Trumpi, öeldes, et Kanada ei suuda aktsepteerida vabariiklase ähvardust keelata moslemitel sisenemine Ühendriikidesse.

Kokku vahetus valitsuskabineti 30 ametikoha täitjatest kuus.

Muu hulgas määrati immigratsiooniministriks Somaalias sündinud Ahmed Hussen. Seni ministrikohta täitnud John McCallumist saab Kanada suursaadik Hiinas.

Freeland on varem Venemaa suunas teravat kriitikat teinud ning avaldanud toetust Ukrainale, vahendas Unian.

Ukraina meedias tuletatakse meelde, et Freelandi ema on ukrainlanna ning et Freeland alustas omal ajal tööd ajakirjanikuna just Ukrainas tehes seal kaastöid väljaannetele Financial Times, The Washington Post ja The Economist.

Ukraina välisminister Pavlo Klimkin kutsus kohe pärast teadet oma uue kolleegi külla ning avaldas heameelt, et saab Freelandiga ka ukraina keeles vestelda.