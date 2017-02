ÜRO saadik: Homsi rünnakute eesmärk on rahukõnelused nurjata

Julgeoleku tugevdamine Homsis presidendi väljakul pärast enesetapurünnakuid. (Foto: AFP/Scanpix)

Küsimusel, kas need ÜRO vahendatud läbirääkimisi mõjutavad, vastas de Mistura: "Ma loodan, et mitte, kuid see oli traagiline." Ta lisas, et "iga kord, kui meil on kõnelused või läbirääkimised, püüab keegi neid nurja ajada. Me ootasime seda."

Enesetapurünnakutes kahele julgeolekuteenistuse baasile Süüria suuruselt kolmandas linnas Homsis hukkus kümneid inimesi, teiste seas kõrge luurejuht.

Rünnakute eest, milles sai surma president Bashar al-Assadi lähedane liitlane kindral Hassan Daabul, võttis vastutuse varem Al-Qaedaga seotud Fateh al-Shami Rinne.

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse andmeil hukkus rünnakutes riigi julgeoleku ja sõjaluure peakorteritele Ghoutta ja Mahatta linnaosades kokku 42 inimest.

ÜRO erisaadik rääkis ajakirjanikega Genfis enne eraldi kohtumisi režiimi ja opositsiooni läbirääkijatega, mille sihiks on alustada rahukõneluste uut vooru.

Viimastel sarnastel kõnelustel Süüria opositsiooni ja valitsuse delegatsioonid silmast silma ei kohtunud.

Süüria tõotas kättemaksu Homsi rünnakute eest

Süüria maksab kätte veriste enesetapurünnakute eest riigi suuruselt kolmandas linnas Homsis, ütles Damaskuse režiimi esindaja ÜRO vahendatud rahukõnelustel Genfis.

"Homsi tabanud terrorirünnakud olid terrorismi sponsorite selgeks sõnumiks Genfile," ütles laupäeval Bashar al-Jaafari.

"Me soovime neile öelda, et sõnum on vastu võetud ... ja me ei luba, et see jääks kättemaksuta," lausus ta ajakirjanikele.

Opositsioon süüdistab valitsust soovis rahukõnelusi blokeerida

Süüria opositsiooni delegatsioon Genfi rahukõnelustel mõistis samuti rünnaku hukka, kuid süüdistas, et valitsus püüab kasutada rünnakut selleks, et kõnelusi nurjata.

"Me mõistame hukka kõik terroristlikud teod, mille on toime pannud terroristlikud rühmitused. Kui Homsi operatsioon oli üks neist, siis on selge, mida ma ütlen," kommenteeris opositsiooni juhtivläbirääkija Nasr al-Hariri ajakirjanikele.

"Nad lihtsalt tahavad võimule jääda. Režiim püüab blokeerida kõnelusi," lisas ta, öeldes, et ei kavatse rahukõnelustelt lahkuda.

Opositsiooni läbirääkimiste delegatsiooni liige kolonel Fateh Hassoun arvas, et rünnaku taga võisid olla valitsusväed.