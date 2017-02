Trump ründas meediat ja luureagentuure Vene-suhetega seotud väidete pärast

USA president Donald Trump. (Foto: Olivier Douliery/SIPA/Scanpix)

Trump süüdistas Riiklikku Julgeolekuagentuuri (NSA) ja Föderaalset Juurdlusbürood (FBI) ebaseaduslikus info avalikustamises, vahendas BBC.

Osad USA meediakanalid teatasid sellest, et Trumpi kõrged nõunikud olid valimiskampaania ajal Vene ametnikega pidevas suhtluses.

Trumpi sõnul lekitasid NSA ja FBI infot meediale. Ta kirjutas Twitteris, et luurekogukond andis ebaseaduslikult informatsiooni The New York Timesile ja The Washington Postile.

Teises säutsus kinnitas ta, et need väited on "jama", mille on välja mõelnud tema demokraatidest vastased.

"See Vene-sidemete jama on kõigest katse varjata neid paljusid vigu, mida tehti Hillary Clintoni kaotatud kampaanias," kirjutas ta.

Information is being illegally given to the failing @nytimes & @washingtonpost by the intelligence community (NSA and FBI?).Just like Russia — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

Luureametnikud on varem väitnud, et nende hinnangul püüdis Venema mõjutada ameeriklasi Trumpi poolt hääletama. Moskva on neid väiteid eitanud, öeldes, et need tuginevad alusetutele faktidele.

Kolmapäeval astus presidendi julgeolekunõunik Michael Flynn ametist tagasi pärast süüdistusi, et ta arutas enne ametisse astumist USA sanktsioonidestrateegiat Vene suursaadiku Sergei Kisljakiga. Juhtivad vabariiklased on ühinenud üleskutsetega alustada seoses Flynni Venemaa-sidemetega uurimist.

Mitu USA meediakanalit teatasid esmaspäeval, et Trumpi nõunikke aasta alguses hoiatati Flynni kontaktidest Vene esindajatega. Nüüd tekkisid küsimused sellest, kes olid kõnedest teadlikud ja miks Trump varem ei tegutsenud.

Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer ütles enne Flynni tagasiastumist, et Trumpi ei konsulteeritud Flynni sanktsioonidekõnedest ja ta ei palunud oma nõunikul ka seda teha. Vastuseks küsimusele, kas Trump oli teadlik, et Flynn kavatseb sanktsioonide küsimuse Vene saadikuga tõstatada, ütles Spicer: "Ei, absoluutselt mitte."

Hiljem kinnitas Spicer, et Trump teadis juba nädalaid Michael Flynni telefonikõnedest Vene suursaadikuga.

Eraisikutel on USA-s diplomaatiline tegevus keelatud. Flynni jutuajamised tõstatavad ka küsimusi Trumpi sõbralikkuse suhtes Venemaa vastu pärast USA luureametite otsust, et Moskva häkkis valimiste ajal demokraatide e-kirjavahetusse.

USA meediateatel oli justiitsministeerium hoiatanud Valget Maja, et Flynn ei andnud valitsuse tippametnikele täielikku ülevaadet Kisljakiga toimunud vestluste sisust, mis võis ta teha haavatavaks Venemaa väljapressimisele.

Teate edastas Valgele Majale Barack Obama administratsiooni lõpupäevil tollane justiitsministri kohusetäitja Sally Yates, kelle Trump vallandas pärast seda, kui Yates andis justiitsministeeriumi advokaatidele korralduse mitte kaitsta presidendi vastuolulist sissesõidukeeldu.

Telekanali CNN andmeil ütlesid tollane USA luurekoordinaator James Clapper ja Luure Keskagentuuri (CIA) juht John Brennan, et Valget Maja tuleks Flynni tegutsemisest teavitada.