Donald Trumpi ja Vladimir Putinit kujutav plakat Montenegros. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Väga hea liigutus viivitamise osas - ma teadsin alati, et ta on väga tark," kirjutas Trump.

Putin oli päeval teatanud, et Moskva ei reageeri USA otsusele saata riigist välja 35 Vene diplomaati Ühendriikide diplomaatide Venemaalt väljasaatmisega.

"Venemaa jätab endale õiguse rakendada vastumeetmeid, ent me ei lasku vastutustundetu köögidiplomaatia tasemele. Me kavandame oma järgmisi samme USA-Vene suhete taastamiseks sõltuvalt president Donald Trumpi valitsuse poliitikatest," lausus Vene president Kremli edastatud avalduses.

Tema sõnul peab Venemaa USA lahkuva valitsuse viimaseid ebasõbralikke samme provokatiivseks ja Vene-USA suhete edasisele kahjustamisele suunatuks.

"Need on ilmselges vastuolus nii Venemaa kui ka Ameerika rahva põlishuvidega. Arvestades Venemaa ja USA erilist vastutust üleilmse julgeoleku säilitamisel, kahjustavad need kogu rahvusvaheliste suhete kompleksi," lausus Putin.