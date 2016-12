Saksa meedia küsib, miks Berliini rünnakus kahtlustatav tuneeslane vabalt ringi liikus

Anis Amri tagaotsimiskuulutus. (Foto: Reuters/Scanpix)

Saksamaa julgeolekuteenistused on üha suurema surve all selgitamaks, miks tuneeslasest mees, keda oli juba kuid salaja jälgitud ning kelle puhul oli märgatud mitmeid seoseid islamiäärmuslastega, õnnestus väidetavalt ikkagi korraldada esmaspäeval Berliini jõuluturul 12 inimelu nõudnud veokirünnak.

Kolmapäeval anti 24-aastase Tuneesia kodaniku Anis Amri kohta välja Euroopa vahistamismäärus, lisaks on võimud pannud tema tabamiseni viiva informatsiooni eest välja 100 000 euro suuruse preemia. Põgenema pääsenud kahtlustatava puhul on alust arvata, et ta on vägivaldne ja relvastatud ning ei saa ka välistada, et ta kavandab uusi terrorirünnakuid, vahendasid The Guardian, The Local, BBC ja erinevad Saksamaa väljaanded.

Mehe tabamise teeb keerulisemaks ka see, et väidetavalt on Euroopas viibimise jooksul kasutanud vähemalt kuut valenime ning esinenud kolme erineva riigi kodanikuna.

Saksamaa siseminister Thomas de Maizière märkis, et hetkel on tegu siiski kahtlustatavaga, mitte ilmtingimata isikuga, kes rünnaku ajal veoki roolis oli. Siseministri kinnitusel uuritakse ja kontrollitakse endiselt ka teisi versioone.

Peamine asjaolu, mille alusel võimud Amrit otsima hakkasid, on see, et tema varjupaigataotlust puudutavad dokumendid leiti rünnakuks kasutatud veoauto juhiistme alt.

Samuti on teada, et Amri vanemaid ja sugulasi kuulatakse praegu üle Tuneesia võimuesindajate poolt.

Amri on Euroopa võimuorganitele tuttav isik

Nii Saksamaa kui ka mõne teise lääneriigi võimude jaoks oli Amri näol tegu juba tuttava isikuga.

Kodumaalt lahkus Amri seitse aastat tagasi ning Saksamaale saabus ta 2015. aasta juulis. Seal esitas ta varjupaigataotluse, mis hiljem käesoleva aasta juulis tagasi lükati. Paraku ei õnnestunud Saksamaa ametnikel teda veel riigist välja saata, sest tal ei olnud kaasas isikut tõendavaid dokumente ning Tuneesia võimud seadsid alguses kahtluse alla, kas üleüldse on tegu nende kodanikuga. Lõpuks siiski jõudsid ka Tuneesia võimud veendumusele, et tegu ikkagi on Tuneesia kodanikuga, ning mehe Tuneesiasse saatmiseks vajalikud dokumendid saabusid Saksamaale kolmapäeval - ehk kaks päeva pärast Berliini rünnakut.

Nüüdseks on selgunud, et võimudega on Amril olnud probleeme juba pikemat aega ning juba enne Saksamaale saabumist.

Näiteks mõisteti ta kodumaal tagaselja viieks aastaks vangi vägivaldse röövi eest ning hiljem viibis neli aastat Itaalia vanglas, kus kandis karistust süütamise eest.

Saksamaa võimude tähelepanu pälvis ta käesoleva aasta alguses, kui teda hakati kahtlustama selles, et ta "kavandab tõsist vägivallategu riigi vastu". Jaanuaris lisati ta riiklikusse nimekirja, kus on kõik isikud, keda Saksa võimud terrorismikahtluse tõttu salaja jälgivad. Käesoleva aasta septembrini kuulati pealt ka tema telefonikõnesid.

Ajalehe New York Times andmetel oli Amri ka USA lennukeelunimekirjas, oli otsinud internetist informatsiooni pommi valmistamise kohta ning oli vähemalt ühekorra olnud kontaktis äärmusrühmitusega ISIS.

Miks potentsiaalne terrorist vabaduses viibis?

Amrit puudutavad asjaolud on pannud Saksamaa võimuorganid väga ebamugavasse olukorda ning Saksa meedias küsitakse üha rohkem, miks sellise taustaga isik sai vabalt ringi liikuda.

Olukorda ei tee paremaks ka see, et esialgu pidasid Saksa politseinikud kinni üleüldse vale mehe - 23-aastase pakistanlase -, kellel polnud lõppkokkuvõttes rünnakuga mingit seost.

Amri esialgseks registreerimiskohaks oleva Nordrhein-Westfaleni liidumaa siseminister Ralf Jäger tunnistas, et Saksa julgeolekuteenistused olid Amri jälgimise alla võtnud ja kahtlustasid teda seostes islamiäärmuslastega.

Väidetavalt oli Amri seotud Iraagist pärit salafistliku islamivaimuliku Ahmad Abdelazzizi ehk Abu Walaa'ga, kes tegutses Hildesheimi linnas. Novembris võeti islamivaimulik Abdelazziz vahi alla ning riigiprokuratuur süüdistab teda nüüd äärmusrühmituse ISIS toetamises ning terroriorganisatsiooni jaoks võitlejate värbamises. Vaimul ise eitab süüdistusi.

Baieri ringhäälingul õnnestus aga tutvuda Amri jälitustoimikuga, kust tulevad välja veelgi häirivamad detailid - näiteks kahtlustati noormeest selles, et ta soovis värvata kaasosalisi "islamistliku motiiviga rünnaku" jaoks ning üritas oma Prantsusmaal asuvate kontaktisikute kaudu tulirelvi hankida.

Põhjus, miks Amri käesoleva aasta novembris julgeolekuorganite radarilt kadus, seisneb tõenäoliselt Berliini ja Nordrhein-Westfaleni liidumaa julgeolekuametnike omavahelises möödarääkimises ja segaduses. Kuigi algselt oli ta registreerinud end Nordrhein-Westfaleni liidumaal, elas ta alates 2016. aasta veebruarist tegelikult Berliinis ning vahetas seal väga sageli elukohta.

Haiglas on veel 12 kannatanut, poolakast veokijuhist on saanud meedias kangelane

Esmaspäevase veokirünnaku käigus kannatada saanud inimestest viibib haiglaravil veel 12.

Samas pole endiselt tuvastatud veel kõikide välismaalastest hukkunute isikud - hetkel on kindlus ainult kuue Saksamaa kodaniku ja poolakast veokijuhi puhul.

37-aastase veokijuhi Łukasz Urbanist on aga saanud mitmes meediaväljaandes kangelane, sest tema surnukehalt leiti võitluse jälgi, mis annavad alust järeldada, et ta üritas terroristist jagu saada ning võimalik, et tema vastupanu aitas ära hoida veelgi rohkem inimohvreid.

Breitscheidplatzi jõuluturg avati taas külastajatele

Neljapäeval avati uuesti külastajatele Breitscheidplatzi jõuluturg, sest politsei eksperdid olid sündmuskohal töö lõpetanud.

Samas on see osa turust, kus rünnak otseselt aset leidis, siiski tühjaks jäetud. Samuti ei mängita turul tavapärast lõbusat jõulumuusikat ning külastajatel on võimalik ohvrite mälestuseks küünlaid ja lilli asetada.

Nii Berliini kui ka teiste Saksamaa linnade jõuluturgude ümber on analoogsete rünnakute ennetamiseks asetatud betoonist teetõkkeid.