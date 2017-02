Orban: etniline homogeensus on edu võti

Ungari peaminister Viktor Orban. (Foto: Bernadett Szabo/Reuters/Scanpix)

Ungari peaminister Viktor Orban ütles teisipäeval, et etniline homogeensus on riigi majandusedu seisukohast otsustava tähtsusega.

Peaminister ütles Ungari kaubandus- ja tööstuskojas esinedes, et konkurentsivõime tõstmine ei ole ainus viis majanduskasvu suurendamiseks ja isamaa väärtuse tõstmiseks.

"Kuidas seda saavutada? Esiteks etnilist homogeensust säilitades. Elu on näidanud, et liiga suur segunemine põhjustab probleeme," ütles Orban.

Peaminister lisas, et nagu paljudes Euroopa riikides, on ka Ungari elanikkond etniliselt kireva taustaga, kuid see kirevus on teatud piirides, ühe tsivilisatsiooni raames.

Orban on nimetanud peamiselt moslemitest sisserändajate lainet Euroopasse alates 2015. aastast ohuks kontinendi kultuurilisele ja usulisele pärandile.