USA kohtunik peatas osaliselt Trumpi sissesõidukeelu rakendamise

Reisikeelu vastu protestivad inimesed Dallase lennujaamas. (Foto: REUTERS / SCANPIX)

Ameerika Kodanikuõiguste Liit (ACLU) ja teised vabaühendused esitasid hagi seitsme inimese nimel, kes peeti keelu kehtimahakkamise järel kinni USA lennujaamades.

Kohtunik Ann Donnelly andis pärast hagi menetlusse võtmist korralduse peatada keelu rakendamine inimeste suhtes, kes saabusid kõnealusest seitsmest riigist USA-sse kehtiva viisa alusel või kellel on esitatud varjupaigataotlus. Korraldus kehtib üle riigi.

Trumpi määruse rakendumine tähendas, et teadmata arv välismaal sündinud USA elanikke, kes viibivad praegu välismaal, võivad sinna lõksu jääda vähemalt 90 päevaks, hoolimata sellest, et neil on USA-s viibimiseks kehtiv tähtajaline elamisluba või viisa.

Lisaks peeti USA lennujaamades kinni välismaalasi, kel lubati enne määruse allkirjastamist istuda USA-sse teele asunud lennukitele ja kellele nüüd öeldakse, et nad pole teretulnud.

Trump: kehtestatud sissesõidukeeld pole suunatud moslemite vastu

Trumpi sõnul pole põgenike ümberpaigutamisprogrammi peatanud ja seitsmele moslemienamusega riigi kodanikele kehtestatud reisikeeld Ühendriikidesse moslemite vastu suunatud.

Trump allkirjastas reedel määruse, millega peatati 120 päevaks USA põgenike ümberpaigutamisprogramm ja kehtestati 90 päevaks seitsme moslemiriigi -- Iraagi, Iraani, Liibüa, Somaalia, Sudaani, Süüria ja Jeemeni -- elanikele ajutine reisikeeld Ühendriikidesse.

Päev pärast dokumendi allkirjastamist ütles Trump, et kehtestatud sissesõidukeeld USA-sse toimib "väga kenasti", kuid samm põhjustab segadust lennujaamades, kus USA-sse sõitvaid inimesi ei lubata lennukisse või juba USA lennujaama saabunud inimesi riiki sisse.

Iraan vastab Trumpile sisenemiskeeluga USA kodanikele

Iraan keelab ameeriklastel riiki sisenemise vastuseks USA presidendi "solvavale" korraldusele piirata Iraani ja veel kuue moslemiriigi elanike reisimist Ühendriikidesse, teatas välisministeerium laupäeval.

"Iraani islamivabariik ... on otsustanud vastata samaga pärast Ühendriikide solvavat otsust Iraani kodanike kohta," teatas Iraani välisministeerium riigitelevisioonis edastatud avalduses.

