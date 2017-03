USA analüütik: Balti riikide julgeolek ei ole Washingtoni põhimure

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Balti riikidel ei ole põhjust Washingtonis toimuva pärast muretseda," ütles analüütik Leedu seimis pressikonverentsil.

Gardiner võtab osa rahvusvahelisest konverentsist Balti riike ähvardavate hübriidohtude teemal.

"Kui vaadata, millega Ühendriigid praegu silmitsi seisavad, peab ütlema, et Balti riike esimese kümne hulgas ei ole," sõnas ta.

Gardineri sõnul on president Donald Trumpi administratsiooni huvi suunatud Lähis-Idas toimuvale, Põhja-Koreale ja suhetele Mehhikoga.

Pennsylvania ülikooli diplomaatia ja rahvusvaheliste suhete keskuse direktor Michael Carpenter tõdes, et USA uue administratsiooni sõnumid on vastuolulised.

"Ühest küljest kuuleme me Trumpilt, et NATO on iganenud, kuuleme soovist Vladimir Putiniga sõbrustada, aga samal ajal ütleb tema enda kaitseminister, et tema arvates püüab Venemaa NATO-t laiali lammutada ning et NATO on tähtis ja me peame jätkama alliansi tugevdamist."