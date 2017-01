ÜRO loodab USA põgenikeprogrammide jätkumist

Praegune ÜRO peasekterär Antonio Guterres on olnud organisatsiooni pagulaste ülemvolinik. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Scanpix)

Kaks ÜRO põgenikeagentuuri avaldas laupäeval lootust, et USA jätkab ümberasustamisprogrammide toetamist, millest on kahekordne kasu, sest nende abil päästetakse maailma konfliktitsoonidest kaitsetuid inimesi, kes omakorda rikastavad uut ühiskonda, kuhu nad satuvad.

Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UHCR) ütlesid ettevaatlikult sõnastatud avalduses, et loodetavasti jätkab USA "tugevat juhtrolli ja pikka traditsiooni kaitsta neid, kes põgenevad konflikti ja tagakiusamise eest".

USA president Donald Trump allkirjastas reedel seadluse, millega tehakse muudatusi Ühendriikide põgenike- ja immigratsioonipoliitikasse ning seatakse eriti ranged piirangud moslemi enamusega riikidest pärit sisserändajatele.

ÜRO agentuurid rõhutavad, et põgenikke tuleb kohelda võrdselt sõltumata nende usust, rahvusest ja rassist.

USA põgenikeprogramm oli enne Trumpi maailma heldeim

USA põgenike ümberasustamise programm on olnud pikka aega maailma heldeim ja pakkunud pelgupaika paljudele konfliktiohvritele.

Trump peatas nädal pärast ametisseastumist programmi vähemalt 120 päevaks, põhjendades seda ohuga, mida kätkevat endas moslemitest saabujate hulka peitunud vägivaldsed ekstremistid.

Isegi kui programm pärast vaheaega mingil kujul uuesti peaks käivitatama, on karta, et mitte endises mahus.

2015. aastal lubas USA riiki ja leidis elupaiga 64 protsendile põgenikest, kelle vastuvõtmise palvega ÜRO maailma riikide poole pöördus.

President Barack Obama ajal võeti 2016. rahandusaastal - 1. oktoobrist 2015 - 30. septembrini 2016 - vastu 84 994 põgenikku paljudest maailma riikidest. Ka sel rahandusaastal on juba vastu võetud 25 671 põgenikku, peamiselt kodusõjas riikidest Süüriast, Jeemenist ja Liibüast.

Obama plaan oli vastu võtta 110 000 põgenikku

Obama seadis ametist lahkudes eesmärgiks võtta 2017. rahandusaasta jooksul vastu 110 000 põgenikku, Trump vähendas arvu poole võrra - 50 000-ni.

Uute põgenike vastuvõtmine ei peatunud ka siis, kui Trump 20. jaanuaril ametisse astus ja korraldusi andma hakkas.

Inauguratsioonipäevast möödunud nädalaga asustati teistest riikidest USA-sse ümber 2089 põgenikku. Neid tuli ka riikidest, millele Trumpi administratsioon on osutanud kui eriti ohtlikele: Iraanist, Iraagist, Liibüast, Somaaliast, Sudaanist, Süüriast ja Jeemenist.

Ühendriikide uus adminisratsioon on nimelt seisukohal, et need, peamiselt moslemiriigid, mis paljudel juhtudel on äärmiselt ebastabiilsed, võivad olla ekstremisimi allikaks.

Trumpi esimese ametinädala jooksul on USA-s uut elu alustanud 142 iraanlast, 218 iraaklast, 211 somaallast, 37 sudaanlast, 296 süürlast ja üks Jeemeni kodanik.