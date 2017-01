Trumpi pressiesindaja süüdistab demokraate venitamistaktikas

Sean Spicer. (Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP/Scanpix)

Pressiesindaja sõnul on demokraadid muuhulgas takistanud Nikki Haley nimetamist USA suursaadikuks ÜRO-s, vahendab "Aktuaalne kaamera".

Demokraatide senatifraktsioon on Trumpi pressiesindaja sõnul kasutanud venitamistaktikat igal võimalusel, mõtlemata, mida see eetiliselt ja praktiliselt tähendab.

"Venitamistaktikale pole mitte mingit õigustust ja seda pole ka demokraatide ilmutatavale erapoolikusele. Venitamistaktikal on oma aeg ja koht, ma saan sellest aru, kuid kui te vaatate, kuidas on demokraadid tegutsenud 2008. aastast peale, märkate tõika, et nad kasutavad venitamistaktikat lakkamatult, mis ei ole valitsusele hea," ütles Sean Spicer.

"Lugesin eile arvamusküsitlust, mille kohaselt üle 50 protsendi ameeriklastest usub, et riiklikud majandus- ja julgeolekumeeskonnad tuleb ametisse nimetada viivitamatult. Idee sellega edasi venitada tekitab küsimuse, kas demokraadid ikka tahavad valitsuse järjepidevust," lisas Spicer.