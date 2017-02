FT: Tuski jätkamist toetab suurem osa EL-i riigijuhtidest, komistuskiviks võib kujuneda Poola

Donald Tusk ja Jaroslaw Kaczynski 2011. aastal. (Foto: Reuters/Scanpix)

Ajalehe Financial Times andmetel on Euroopa Liidu riigijuhtide seas üsna suur toetus plaanile, et Euroopa Ülemkogu alalise eesistujana jätkaks Donald Tusk. Poolakast Tuski kandidatuurile võib aga saada komistuskiviks tema kodumaa valitsuse tugev vastuseis.

Tuski teist ametiaega puudutavad küsimused peaksid saama vastuse märtsi alguses toimuval Euroopa Liidu ülemkogul. Mitmed diplomaadid on kinnitanud, et Tuski kandidatuuri taasesitamist toetab suurem osa EL-i riigijuhtidest. Samas pole talle hetkeseisuga tekkinud ka ühtegi vastaskandidaati.

Tuski jätkamise kinnitamine võiks muudel juhtudel olla üldse tavapärane protsess, kuid käesoleval juhul on peamiseks takistuseks tema väga terav vastasseis oma kodumaise peamise poliitilise rivaaliga, kelleks on Poola võimuerakonna, Õiguse ja Õigluse partei juht Jaroslaw Kaczynski.

Aastatel 2007-2014, mil Tusk oli Poola peaminister, olid kaksikvennad Kaczynskid tema peamisteks rivaalideks ja kriitikuteks. Muuhulgas süüdistab Jaroslaw Kaczynski Tuski selles, et viimane on "moraalselt vastutav" tema venna Lech Kaczynski hukkumise eest 2010. aasta Smolenski lennukatastroofis.

Kaks kõrget EL-i diplomaati kinnitasid, et Kaczynski on viimasel ajal eravestluste käigus öelnud, et Poola ei toeta Tuski jätkamist. Muuhulgas ütles ta seda ka kohtumisel Saksamaa liidukantlseri Angela Merkeliga. Samuti olevat Jaroslaw Kaczynski vihjanud, et Varssavi võib Tuski suhtes taotleda hoopis Euroopa vahistamismäärust.

Kaczynski soov Tuski Poola valijate silmis diskrediteerida on aga väidetavalt selges vastuolus mitmete Poola juhtivate diplomaatide eesmärkidega, kes soovivad suhteid Euroopa partneritega võimalikult sujuvatena hoida. Hetkel pole Varssavi igatahes ametlikku seisukohta Tuski jätkamise asjus välja käinud. Samas on teada, et võimalike vastaskandidaatide esitajad ootavadki praegu seda, et Poola valitsus nende huvides Tuski vastu "musta töö ära teeks".

Üheks asjaoluks, mis samuti Tuski jätkamise vastu räägib, on see, et ta kuulub paremtsentristliku Euroopa Rahvapartei ridadesse nagu ka Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja uus Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani. Seega pole pärast Martin Schulzi lahkumist Euroopa Liidu suuruselt teisel poliitilisel jõul ehk sotsiaaldemokraatidel enam oma esindajat mitte ühelgi EL-i kolmel olulisemal ametikohal.