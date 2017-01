Trump ja May kinnitasid toetust NATO-le

USA president Donald Trump ja Briti peaminister Theresa May kinnitasid pärast kohtumist Valges Majas oma pühendumist NATO liidule.

May kinnitas, et "Trump on sajaprotsendiliselt NATO poolt", vaatamata tema hiljutistele kommentaaridele, milles nimetas allianssi iganenuks, vahendasid BBC, Reuters ja "Aktuaalne kaamera".

Mõlemad riigipead kinnitasid, et teevad tööd kaubandussidemete tugevdamise nimel. May sõnul arutasid nad praktilisi samme kaubandussuhete lihtsustamiseks.

Peaminister lisas, et kaubanduskokkulepe Suurbritannia ja USA vahel on mõlema riigi rahvuslikes huvides.

Kuigi Suurbritannia ei saa alustada kaubanduslepete läbirääkimisi enne, kui on EL-ist lahkunud, on Trump öelnud, et tahab pärast seda "kiiresti" brittidega lepet.

May kinnitusel on palju teemasid, milles Suurbritannial ja USA-l on üksmeel.

Trump kiitis pärast kohtumist USA-Suurbritannia erisuhteid.

Trumpi sõnul tugevdas USA reedesel kohtumisel kõiki oma sidemeid meretaguse liitlasega - nii sõjalisi, rahanduslikke, kultuurilisi, kui ka poliitilisi.

Presidendi sõnul on tal hea meel teha koostööd vaba ja sõltumatu Suurbritanniaga, vihjates nii Suurbritannia väljaastumisele Euroopa Liidust.

Trump: Brexit on suurepärane asi Suurbritanniale

Euroopa Liidust lahkumine, Brexit, on suurepärane asi Suurbritanniale, ütles USA president Donald Trump reedel Valges Majas ühisel pressikonverentsil Briti peaministri Theresa Mayga.

"Suurbritannia võib sõlmida iseseisvaid kauabndusleppeid ilma teiste sekkumiseta nendesse," sõnas Trump.

May teatas ka, et Trump võttis vastu kuninganna Elizabeth II kutse riigivisiidile sel aastal.

Trumpi sõnul on sanktsioonide tühistamisest vara rääkida

Kui Trumpilt küsiti pressikonverentsil tema laupäevase telefonikõne kohta Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, tõrjus Trump väiteid, et ta tühistab USA sanktsioonid Kremli vastu.

"Sellest on veel väga vara rääkida," sõnas ta.

Samuti ütles Trump, et suhted riikidega nagu Venemaa ja Hiina on positiivne, mitte negatiivne asi.

May aga seisis Venemaa-vastaste sanktsioonide osas rangelt Euroopa Liidu seisukoha juures.

"Me oleme olnud väga kindlad, et tahame näha Minski kokkuleppe täielikku täitmist," ütles ta, lisades, et sanktsioonid püsivad seni, kuni lepet ei täideta.

Theresa May on esimene välisriigi liider, kellega Trump presidendina kohtus.