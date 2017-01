Obama ja Merkel: tugevad USA-Saksa suhted on maailmakorra alus

Barack Obama ja Angela Merkel novembris Berliinis. (Foto: Kevin Lamarque/Reuters/Scanpix)

Ametist lahkuv USA president Barack Obama ja Saksa liidukantsler Angela Merkel tõdesid neljapäeval, et Ameerika Ühendriikide ja Saksamaa vahelised suhted on eluliselt tähtsad maailmakorra jaoks.

Valge Maja teatel nõustusid telefonitsi vestelnud Obama ja Merkel, et koostöö on "olulise tähtsusega tugeva Atlandi-ülese sideme, reeglitele tugineva rahvusvahelise korra ja kaitsealaste väärtuste tagamisel, mis on teinud ääretult palju inimprogressi edendamise hüvanguks meie riikides ja kogu maailmas".

Tegemist on ilmselge vastusega Trumpi ründavatele remarkidele Euroopa ja Merkeli aadressil pühapäeval ilmunud usutlustes ajalehtedele Times ja Bild.

Reedel riigipea ametisse asuv vabariiklane Trump kritiseeris Merkeli "katastroofilist" otsust avada Saksa piirid sadadele tuhandetele sõjapõgenikele ja sisserändajatele.

Samuti peab USA 45. presidendiks tõusev Trump NATO-t "iganenud" organisatsiooniks ning märkis, et Suurbritannia järel lahkub Euroopa Liidust veel teisigi riike.

Trumpi kommentaarid leidsid laialdast hukkamõistu mõlemal pool Atlandi ookeani.

Trumpi nõunikud on püüdnud teravaid remarke siluda, öeldes, et tulevane riigipea soovib Saksa liidriga "suurepärast suhet".