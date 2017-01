Trump andis kauaoodatud pressikonverentsi

Donald Trump pressikonverentsil. (Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP/Scanpix)

New Yorgis leiab kolmapäeval aset kauaoodatud pressikonverents, kus USA presidendiks valitud Donald Trump on lubanud eelkõige selgitada, kuidas ta kavatseb oma ametiajaks end ettevõtlusest taandada. Paratamatult kerkib pressikonverentsil esile ka Venemaaga seotud temaatika ning ka Trump ise kinnitas eelmisel nädalal, et kavatseb küberrünnakuid puudutavatel küsimustel peatuda.

Pressikonverents toimub Trump Toweris kell 11 kohaliku aja järgi (Eesti aja järgi kell 18) ning otseülekannet saab vaadata ka käesoleva artikli sees.

Viimati vastas Trump tavapärase pressikonverentsi raames ajakirjanike küsimustele ligi kuus kuud tagasi, kuigi ta on andnud vahepeal teleintervjuusid, vastanud mõningatele küsimustele muude ürituste raames ning kasutanud aktiivselt ka oma Twitteri-kontot. Paljud teated tema (väidetavate) seisukohtade asjus on edastatud hoopis tema meeskonna või lähedaste liitlaste poolt.

Ükski kaasaegne valimised võitnud presidendikandidaat pole varem pressikonverentsi korraldamisega nii kaua viivitanud ning seetõttu on tegu väga kaua oodatud sündmusega.

Väljaanne Forbes kinnitas, et ootus pressikonverentsi asjus oli isegi niivõrd suur, et tekitas ärevust aktsiaturgudel, kus paljud muretsevad selle pärast, mida tulevane president ütleb või siis jälle ütlemata jätab. Mõned Trumpi Twitteri-postitused - näiteks erinevate auto- ja lennukitootjate kohta - on suurettevõtete aktsiaid viimastel nädalatel märkimisväärselt mõjutanud.

Putiniga hea läbisaamine oleks eelis

Trump ütles pressikonverentsil, et hea läbisaamine Vene presidendi Vladimir Putiniga tuleks pigem kasuks kui kahjuks, kuid tunnistas, et pole kindel, kas neist liitlasi saab.

"Kui Putinile meeldib Donald Trump, siis on see minu silmis eelis, mitte vastupidi, sest meie suhted Venemaaga on kohutavad," ütles Trump.

"Ma ei tea, kas ma hakkan Vladimir Putiniga läbi saama. Ma loodan, et hakkan. Aga väga hästi on ka võimalik, et ei hakka," möönis tulevane president.

Ta küsis samas, kas keegi usub, et demokraat Hillary Clinton oleks Putini suhtes karmim kui tema?

Trump: Venemaa toimik on minu vastaste töö

Donald Trump ütles, et toimik, milles väidetakse, et Venemaa on kogunud tema kohta kompromiteerivat materjali, on võltsing.

"Need on libauudised. See on võltsing. Seda ei juhtunud," ütles Trump pressikonverentsil.

Peatne riigipea tunnistas aga, et Venemaa võis tõesti olla USA demokraatide arvutitesse häkkimise taga.

"Mis puudutab häkkimist, siis ma arvan, et see oli Venemaa, aga ma arvan ka, et meid on häkkinud teisedki riigid ja inimesed," ütles Trump esimesel pressikonverentsil pärast presidendivalimiste võitu.

Trump taganes enda ettevõtete juhtimisest

Adovkaat Sheri Dillon teatas, et Trump on loobunud oma ettevõtete juhtimisest. Dilloni kinnitusel tahab Trump teha kõigile selgeks, et ei kavatse kasutada presidendiametit oma isiklikuks kasuks.

Trumpi kinnitusel võtavad ettevõtete juhtimise üle tema pojad, arutamata temaga äriga seotud küsimusi.

Dillon lisas, et Trump Foundation ei sõlmi Trumpi presidendiameti ajal välislepinguid ning USA lepingud on lubatud vaid range kontrolli alusel.

Dilloni sõnul annetatakse Trumpi hotellide välismaised kasumid USA rahandusministeeriumile.

Kui Trumpilt küsiti taas, kas ta kavatseb avalikustada oma tuludeklaratsiooni, vastas ta, et see huvitab vaid ajakirjanikke, mitte tavainimesi.

Trump rääkis pressikonverentsil, et USA ettevõtted, kes tahavad viia oma tehased riigist välja, peavad maksma "väga suurt piirimaksu".

Tulevane president rääkis pressikonverentsil ka plaanidest, kuidas USA majandust ja kaubandust turgutada. Ta lubas luua juurde töökohti. "Ma olen suurim töökohtade tootja, kelle Jumal on loonud. Ja ma mõtlen seda tõsiselt," ütles ta.

Obamacare on katastroof

Trumpilt küsiti pressikonverentsil ka, kas ta kavatseb tunnistada kehtetuks president Barack Obama tervishoiureformi.

"Te olete väga uhked selle üle, mida me teeme. Obamacare on täielik katastroof," vastas Trump. Ta mainis "kehtetuks tunnistamise ja asendamise" plaani, mis toimub samaaegselt.

Tulevane president kordas ka oma valimiskampaania ajal antud lubadust, et ehitab piirile Mehhikoga müüri. Ta rõhutas, et Mehhiko hüvitab müüri ehitamiseks tehtud kulud.

Trump keeldus rääkimast BuzzFeedi ajakirjanikuga

CNN, New York Times, Buzzfeed teatasid teisipäeva õhtul, et nii Trump kui ka president Barack Obama said luureametnike briifingu raames ülevaate ka ühest raportist, mille väitel on Trumpi meeskond Venemaaga aktiivselt koostööd teinud - näiteks Wikileaksi kasutamisel - ja mille väitel on Venemaa eriteenistustel Trumpi kohta hulgaliselt väga kompromiteerivat materjali.

Buzzfeed avaldas 35-leheküljelise memodest koosneva raporti ka täies mahus, kuigi tunnistas ka ise, et selles esitatud väiteid pole võimalik kinnitada ning et materjalis esineb vigu.

Trump kommenteeris päeval seda Twitteris, küsides: "Kas me elame Natsi-Saksamaal?". Trumpi sõnul on häbiväärne, et avalikkusele esitati valeuudiseid.

Ta selgitas, et midagi niisugust tehti Natsi-Saksamaal.

Trump kritiseeris BuzzFeedi alusetute väidete avaldamise eest, nimetades seda "prügihunnikuks". Sellele järgnes pressikonverentsil sõnavahetus, mille käigus BuzzFeedi ajakirjanik käis peale, et ta saaks Trumpilt küsimust esitada, kuid tulevane president sellest keeldus.

Pressikonverents täismahus: