Otseülekanne tulekul: Trump annab kauaoodatud pressikonverentsi

Donald Trump telekaamera ekraanil. (Foto: AFP/Scanpix)

New Yorgis leiab kolmapäeval aset kauaoodatud pressikonverents, kus USA presidendiks valitud Donald Trump on lubanud eelkõige selgitada, kuidas ta kavatseb oma ametiajaks end ettevõtlusest taandada. Paratamatult kerkib pressikonverentsil esile ka Venemaaga seotud temaatika ning ka Trump ise kinnitas eelmisel nädalal, et kavatseb küberrünnakuid puudutavatel küsimustel peatuda.

Pressikonverents toimub Trump Toweris kell 11 kohaliku aja järgi (Eesti aja järgi kell 18) ning otseülekannet saab vaadata ka käesoleva artikli sees.

Viimati vastas Trump tavapärase pressikonverentsi raames ajakirjanike küsimustele ligi kuus kuud tagasi, kuigi ta on andnud vahepeal teleintervjuusid, vastanud mõningatele küsimustele muude ürituste raames ning kasutanud aktiivselt ka oma Twitteri-kontot. Paljud teated tema (väidetavate) seisukohtade asjus on edastatud hoopis tema meeskonna või lähedaste liitlaste poolt.

Ükski kaasaegne valimised võitnud presidendikandidaat pole varem pressikonverentsi korraldamisega nii kaua viivitanud ning seetõttu on tegu väga kaua oodatud sündmusega.

Väljaanne Forbes kinnitab, et ootus pressikonverentsi asjus on isegi niivõrd suur, et see on tekitanud ärevust aktsiaturgudel, kus paljud muretsevad selle pärast, mida tulevane president ütleb või siis jälle ütlemata jätab. Mõned Trumpi Twitteri-postitused - näiteks erinevate auto- ja lennukitootjate kohta - on suurettevõtete aktsiaid viimastel nädalatel märkimisväärselt mõjutanud.

Otseülekanne: