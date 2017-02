Rumeenia parlament tühistas palju tüli tekitanud korruptsioonimääruse

Rumeenia parlament. (Foto: SIPA/Scanpix)

Sotsiaaldemokraadist peaministri Sorin Grindeanu valitsuskabinet kogunes 31. jaanuaril esialgu arutama hoopis 2017. aasta riigieelarvet, kuid istungi raames võeti ootamatult vastu ka korruptsioonivastaseid meetmeid leevendav otsus.

Muudatustega oleksid kadunud karistused mitmete seaduserikkumiste eest. Näiteks võimu kuritarvitamise eest oleks saanud edaspidi vanglakaristuse määrata tulevikus vaid siis, kui kahju ulatub üle 44 000 euro. Peaminister taotles ka luba vangidele erakorraliselt armu anda, et vähendada ülerahvastatust kinnipidamisasutustes.

Kohe pärast uudist hakkas rahvas Bukaresti ja teiste linnade tänavatele kogunema. Umbes 10 000 valitsushoone ette kogunenud inimest nõudis valitsuse tagasi astumist ning ministreid kutsuti "varasteks" ja "reeturiteks".

Meelepaha põhjus seisnes selles, et otsus oleks olnud väga soodne mitmetele võimuparteiga seotud korruptiivseid poliitikuid Kriitikute sõnul oleks määruse tõttu suurimaks kasusaajaks olnud võimupartei PSD liider Liviu Dragnea, kes on hetkel kohtu all väidetava võimu kuritarvitamise tõttu. Lisaks talle uuritakse veel mitme teise vasakpoolse poliitiku võimalikke võimu kuritarvitamise juhtumeid.

Meeleavaldused jätkusid ka järgmistel nädalatel ning nendes võttis osa rekordiline arv inimesi. Viimati oli tänavatel meeleavaldajaid nii palkju 1989. aastal, kui kukutati diktaator Nicolae Ceaușescu.

Lõpuks oli valitsus sunnitud plaanist loobuma ja justiitsminister Florin Iordache astus tagasi. Määruse juriidiliseks tühistamiseks oli aga vaja ka parlamendi otsust, mis nüüd teisipäeval samuti tehtud sai.