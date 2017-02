Rumeenia parlament tühistas palju tüli tekitanud korruptsioonimääruse

USA suursaadik ÜRO juures Nikki Haley ütles, et NATO näol on tegu "ajaloo tugevaima alliansiga" ning et Washington on pühendunud oma Euroopa liitlastele. Samuti rõhutas diplomaat, et Venemaa vastu kehtestatud sanktsioone ei saa kaotada enne, kui Moskva on asunud täitma Minski rahuleppe tingimusi ning lõpetab Krimmi poolsaare okupeerimise.