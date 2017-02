Merkel: islamiterrorismiga võitlemisel tuleb Venemaaga koostööd teha

Soome kaitseväe juhataja Jarmo Lindberg ütles viimasel ajal esile kerkinud topeltkodakondsuse teemat kommenteerides, et riikliku julgeoleku seisukohalt on sellel küsimusel märkimisväärne tähendus, sest topeltkodakondsusega inimeste puhul on oht, et neid püütakse mõjutada.