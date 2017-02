Norra tahab kaasamist Brexiti kõnelustesse

(Foto: AFP/Scanpix)

Norra tahab võimalust, et teda kaasatakse Suurbritannia ja Euroopa Liidu vahel tehtavatesse kokkulepetesse läbirääkimistel liidust lahkumise üle, teatas valitsuse minister teisipäeval.

Norra ei kuulu Euroopa Liitu, kuid maksab selle eest, et pääseda ühisturule Euroopa majanduspiirkonna (EEA) kokkuleppe kaudu, vahendas Reuters.

"Me tahaksime saada võimalust, et meid kaasatakse Euroopa Liidu ja Suurbritannia siseturgu puudutavatesse kokkulepetesse, nii alalistesse kui ka üleminekuperioodi kokkulepetesse," ütles Norra EEA ja EL-i minister Frank Bakke-Jensen kõnes EL-i saadikutele Oslos.

"Mul on hea meel, et meiega soovitakse konsulteerida tulevastes läbirääkimistes siseturu üle," ütles minister, lisades, et Norra peab ka kahepoolset poliitilist dialoogi Londoniga.

"Me oleme valmis arutama meie tulevast koostööd nii pea kui olukord seda võimaldab," ütles Bakke-Jensen.

Augustis teatas Norra, et Oslo ja Londoni uue kaubandusleppe saavutamine võib võtta kaua aega ning seda ei pruugi saavutada selleks hetkeks, kui Suurbritannia EL-ist lahkub.