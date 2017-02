Tsentrist Bayrou kandideerimine võib kõigutada tasavägist heitlust Prantsuse valimistel

Francois Bayrou. (Foto: Frederic Bukajlo/Sipa/Scanpix)

Arvamusküsitluste kohaselt oleks Bayrou toetus 23. aprillil toimuvas esimeses hääletusvoorus alla kümne protsendi ning seetõttu oleks tal väga väike võimalus võita, vahendas Reuters.

Bayrou kandidatuur annaks tõenäoliselt aga löögi teisele tsentristile Emmanuel Macronile, kes on praegu küsitluste kohaselt liidrite hulgas, kuid kelle toetus on viimastel päevadel veidi kukkunud.

Kui Bayrou aga otsustab mitte kandideerida, siis loodavad sellest kasu saada teise vooru pääsemise näol nii Macron kui ka konservatiiv Francois Fillon. Peaaegu kindlalt pääseb teise vooru populistliku Rahvapartei liider Marine Le Pen.

Endine haridusminister Bayrou on siiani juba välistanud Filloni toetamise ning võib anda oma toetuse Macronile.

Bayrou ütles, et teeb otsuse teatavaks kohaliku aja järgi 16.30 enda poliitilise liikumise MoDem peakontoris Pariisis.

Arvamusküsitlused näitavad, et Fillon ja Macron peavad esimeses valimisvoorus tasavägist võitlust teise vooru pääsemise nimel.

Kolmapäeval avalikustatud värskeima uuringu kohaselt pole see muutunud. Le Pen juhib esimeses voorus 26-protsendilise toetusega, Macron on teisel kohal 22 protsendiga ning Fillon kolmandal kohal 21 protsendiga.

Uuringute kohaselt võidaksid nad mõlemad teises voorus Le Peni. Sama trendi kinnitas kolmapäevane Opinionway küsitlus. Samas on Le Pen viimaste küsitluste kohaselt vahet vähendanud.

Fillon võidaks küsitluse kohaselt teises voorus Le Peni 58 protsendiga 42 protsendi vastu. Macron saaks Le Peni ees võidu 59 protsendiga 41 protsendi vastu.

Nii Le Pen kui ka Fillon on sattunud valimiste eel skandaalidesse. Le Pen on eitanud Euroopa Liidu pettuste vastase agentuuri (OLAF) väiteid, et ta andis parlamendi assistentidele võltstöökohti ning maksis neile palka EL-i vahenditest. Prantsuse kohtunikud avasid 15. detsembril nende väidetega seoses uurimise.

Fillon samas seisab silmitsi uurimisega seoses väidetega, et tema abikaasale Penelopele maksti sadu tuhandeid eurosid palka töö eest, mida ta tegelikult ei teinud. Naise kinnitusel tegi ta oma abikaasa heaks tööd.

Kõrged sotsialistid toetavad Macroni

Sotsialistist põllumajandusminister ja valitsuse kõneisik Stephane Le Foll teatas teisipäval, et ta võib presidendivalimistel toetada Macroni. Le Folli võimalik ülejooksmine on uus löök niigi lõhestunud vasakpoolsetele.

Sotsialistid valisid enda kandidaadiks Benoit Hamoni, kes on arvamusküsitlustes neljandal kohal.

"Ma toetan meest, kelle on valinud sotsialistid, kuid praegune tuleneb poliitilisest vastutusest seoses sellega, mis on kaalul seoses Marine Le Peni ja ka Francois Filloni programmiga," ütles Le Foll BFM TV-le.

Temalt küsiti täpsustuseks, kas see tähendab, et ta toetab kandidaati, kes on paremas seisus selleks, et vältida Le Peni ja Filloni võitlust teises voorus. "Täpselt nii," vastas ta.

Ka välisminister Jean-Marc Ayrault on öelnud, et ta võib toetada Hamoni asemel Macroni.